Ana SayfaİpucuEn İyi RaR Açma Programları

En İyi RaR Açma Programları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber dosya boyutları oldukça büyüdü. Bu durumlarda dosyaları sıkıştırmak veya açmak için RaR işlemini uyguluyoruz. Bugünkü yazımızda sizlere RaR açma için kullanılan en iyi programları anlatacağız.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 4 dk.
en iyi rar açma programları

Netflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022

Çoğu zaman, filmler çok fazla hayran toplamadan Netflix'e gelir ve gider. Ancak Netflix, Ağustos ayında tüm zamanların klasiklerinden bazılarını kaybediyor ve bunları izlemek zor...

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber dosya boyutları oldukça büyüdü. Bu durumlarda dosyaları sıkıştırmak veya açmak için RaR işlemini uyguluyoruz. Bugünkü yazımızda sizlere RaR açma için kullanılan en iyi programları anlatacağız.

Sıkıştırılmış dosyalar genellikle bilgisayarınızda ZIP halinde görünür. ZIP dosyası ne kadar yaygınsa RaR dosyaları da bir o kadar yaygın haldedir. RaR açma programlarını kullanarak sıkıştırma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Piyasada hem ücretli hem de ücretsiz şekilde birçok RaR açma programı bulunuyor. Cepkolik ailesi olarak sizler için en iyi RaR açma programlarını derledik.

Winzip

Kullanıcıların en çok tercih ettiği RaR açma programlarının başında gelen Winzip, adında anlaşılacağı üzere zip dosyalarını açmaya yarar. Bununla beraber RAR, 7z, CAB, ISO ve diğer birçok dosya formatını da açar. Winzip uygulaması sayesinde RaR dostlarınızı rahatlıkla açabilirsiniz.

en iyi rar açma programları

Bununla beraber Winzip ile 128 ve 256-bit AES şifrelemesini destekleyen dosyaları dönüştürebilir ve koruyabilir, fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir ve filigran ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz deneme sürümü ile beraber programın ana işleyişini anlayabilir, hoşunuza giderse ücret ödeyerek satın alabilirsiniz.

WinRAR

Oldukça popüler olan bir başka RaR açma programı da WinRAR uygulamasıdır. WinRAR ZIP, CAB ve ARJ gibi diğer pek çok formatı da destekler. RAR dosyalarını kolayca açmanın yanı sıra sıkıştırma yapabilir, şifre ekleyebilir, arşivlenmiş dosyaları test edebilir ve bozuk dosyaları onarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

en iyi rar açma programları

Dünya genelinde çok kullanılan WinRAR, hem oldukça güvenli hemde oldukça basit bir kullanıma sahiptir. WinRAR, şifrelerini 128 ve 256 AES şifreleme teknolojisi ile birlikte gelir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan WinRAR’ın üstteki büyük butonlarla ekle, çıkar, test et, göster, sil, bul, sihirbaz, bilgi ve onarım seçenekleri bulunur. Ayrıca WinRAR’ın 32 bit ve 64 bit için sürümleri de mevcuttur.

Peazip

Bir başka popüler olan RaR açma programı ise Peazip’tir. PeaZip, açık kaynak kodlu bir lisans altında Windows ve Linux için kullanılır. Peazip, tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet sağlar.

en iyi rar açma programları

Peazip, oldukça kolay bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu yüzden RaR işlemini karışık bulanlar, bu programı sıklıkla tercih eder. Peazip’de, RAR dosya formatlarına ek olarak TAR, ZIP ve 7z dosyalarını açabilirsiniz.

7-Zip

Yaygın olarak kullanılan bir diğer program ise 7-Zip programıdır. 7-Zip, aynı Peazip gibi tamamen ücretsiz bir kullanım deneyimi sunar. 7-Zip’de RAR ile birlikte ZIP, 7z ve CAB gibi çeşitli dosya biçimlerini açabilirsiniz. Başarılı program TAR ve WIM dahil olmak üzere birçok formatı destekliyor.

en iyi rar açma programları

Kendiniz için veya bir iş yerinde kullanmak için en iyi seçeneklerden birisi 7-Zip programıdır. Ancak bu uygulama yalnızca Windows işletim sisteminde çalışmaktadır.

Pinterest Nedir ve Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

-- Reklam --
Önceki İçerikNetflix’e Veda Eden Dizi ve Filmler – Ağustos 2022

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.