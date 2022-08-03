Pinterest Nedir ve Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Günümüzün hızla yükselen ve gitgide kullanıcı sayısı artmakta olan Pinterest son zamanlarda oldukça beğeni almakta. Görsel ağırlıklı bir paylaşım sitesi olan Pinterest ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Bugün ki yazımızda pinterst nedir ve ne işe yarar nasıl kullanılır açıklayacağız.

Pinterest nedir sorusuna gelecek olursak yukarıda belirttiğimiz gibi kullanıcılarının çoğu görsel paylaşım yaparak birbirleri ile etkileşime girmektedir. Oldukça geniş bir kategoriye sahip olan Pinterest wallpaper konusunda zirvede durmasını biliyor. Yapılan araştırmaya göre wallpaper arayan her beş kullanıcıdan üçü pinterest uygulamasını kullanmakta.

Pinterest Ne İşe Yarar?

Pinterest ne işe yarar sorusuna gelecek olursak çektiğiniz güzel görselleri bu platforma yükleyerek hesabınızın erişim almasını sağlayabilirsiniz.

Çevrimiçi bir şekilde bulduğunuz görselleri platform üzerinde paylaşabilir veya görselleri doğrudan Pinterest‘e yükleyebilirsiniz. Pinlerinizi Twitter, Facebook, Instagram gibi diğer sosyal medyalar üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu sayede milyonlarca duvar kağıtlarına sahip olabilirsiniz.

Pinterest Nasıl Kullanılır?

İlk olarak Pinterest web sayfasına giriş yapın

Web sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede “oturum aç” ve “kaydol” butonları bulunmakta.

Daha önceden herhangi bir hesaba sahip değilseniz “kaydol” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandan e-posta adresinizi girin, şifrenizi belirleyin ve kişisel bilgilerinizi girin.

Devam et butonuna bastıktan sonra “Pinterest’e Hoş Geldiniz” mesajını göreceksiniz. Devam etmek için “ileri” seçeneğine basın.

Bu ekranda sizin cinsiyetinizi isteyecektir cinsiyetinizi seçin.

Daha sonra ülke ve dil bilgilerini seçin.

En son olarak ilgi alanlarınızı soran bir ekran çıkacaktır, ilgi alanlarınızı seçtikten sonra artık platformu kullanabilirsiniz.

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