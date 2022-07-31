WhatsApp Plus Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. WhatsApp Plus ise sizlerin kullanım deneyimini bir seviyeye üste taşıyor. Bugünkü yazımızda sizlere WhatsApp Plus hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber iletişim sektörü de oldukça hızlı değişti. Özellikle internetin her eve girme ile beraber iletişim çok kolay bir hal aldı. Sosyal medya uygulamaları burada çok önemli bir hizmet veriyor. WhatsApp bu uygulamaların başında geliyor. WhatsApp Plus ile beraber de kullanıcılar birçok ekstra ayrıcalığa hak kazanıyor.

WhatsApp Plus, aslında tüm WhatsApp özelliklerini sizlere sunuyor. Normal sürümden farklı olarak kullanıcılar, birçok tema ve farklı arayüze sahip oluyor. Resmi uygulamada olmayan birçok farklı gizleme yöntemi de bu uygulama ile kullanıcılara sunuluyor.

WhatsApp Plus Nedir?

Bir grup yazılımcı tarafından tasarlanan WhatsApp Plus, kullanıcılar birçok ayrıcalık sunan ve resmi olmayan bir mobil uygulamadır. WhatsApp Plus, resmi bir uygulama olmadığı için ne App Store ne de Google Play Store içerisinde yer almaz. APK olarak indirilip, kullanılabilir ancak unutulmamalıdır ki APK yazılımlar sizler için tehdit oluşturabilir.

WhatsApp Plus Ne İşe Yarar?

WhatsApp Plus, tema ve arayüz olarak sizlere WhatsApp’ın orijinal sürümden çok daha fazla seçenek sunuyor. Bu uygulama üzerinde istediğiniz gibi özelleştirme yapabiliyorsunuz. Bu mobil uygulama, kullanıcılarına daha çok özel hissettiren bir hizmet sunuyor.

WhatsApp Plus’ın bazı özellikleri şu şekilde;

Özelleştirilebilir 4 binden fazla tema

Özelleştirilebilir arayüz

Farklı yazı tipleri

Resmi uygulamada olmayan emojiler

Çevrimiçi bildirimini gizleme

Mavi tiki ve gönderildi tikini gizleme

Uygulamayı desen ve parmak izi ile kilitleme

Yönlendir, iletildi bildirimlerini gizleme

Yazıyor bildirimini gizleme

Sohbet sabitleme

Eski mesajları silme

Karanlık mod

Uygulamaya özel internet kapatma

Kaydedilmeyen numaraya mesaj gönderme

Kolay ayarlar menüsü

Ayrıca WhatsApp Plus sürekli güncelleme alarak hiçbir sorun yaratmamaya çalışıyor. Özellikle bu uygulamayı deneyimleyen kullanıcılar oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

WhatsApp ile WhatsApp Plus arasındaki farklar şu şekilde;

WhatsApp özellikleri şu şekilde;

Resmi bir uygulama olduğu için güvenilirdir.

Uygulama mağazalarında bulunduğu için kurulumu kolaydır.

Bilinen en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biridir.

Yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir.

Özellikleri sınırlıdır.

Özelleştirilebilir temalar ve arayüz sunmaz.

Çoklu hesap desteği vermez.

Mesaj silme süresi ve özellikleri sınırlıdır.

WhatsApp Plus özellikleri şu şekilde;

Dilediğiniz neredeyse her şeyi özelleştirebilirsiniz.

Sesli aramaları devre dışı bırakabilirsiniz.

Profil resminizi gizleyebilirsiniz.

4 hesaba kadar çoklu hesap desteği sağlar.

Mesaj silme özelliği gelişmiştir.

Resmi bir uygulama olmadığı için güvenli değildir.

Kullandığınız için WhatsApp tarafından yasaklanabilirsiniz.

APK olarak edinmeniz gerektiği için kurulumu zordur.

Resmi bir uygulama olmadığı için her an ortadan kaybolabilir.

WhatsApp Plus Güvenli Midir?

WhatsApp Plus, dünya üzerinde oldukça fazla kullanıcısı sayısı olmasına rağmen resmi bir uygulama değildir. Bu sürümü cihazınıza APK ile beraber indirdiğiniz için asla güvenli bir uygulama olmayacaktır. Çünkü üçüncü parti yazılımlar hem cihazınıza hem de uygulamaya ciddi zararlar verebilir.

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