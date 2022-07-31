Spotify Link Kısaltma Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler müzik dinleme uygulamalarından birisi olan Spotify, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Spotify içerisinde kullanıcıların sorunları için her zaman bir çözüm bulunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere Spotify link kısaltma işleminin nasıl yapıldığını açıklayacağız.

Spotify link kısaltma işlemini uygulamak için ekstra uygulamalar kullanmanız gerekiyor çünkü uygulama direkt olarak buna olanak sağlamıyor. Başka bir uygulama sayesinde uzun bağlantıları oldukça kısa hale getirebilirsiniz.

Spotify içerisinde binlerce müzik ve albüm yer alıyor. Her kullanıcı kendisine hitap eden iyi parçaları topluyor ve kendi çalma listelerini oluşturuyor. Kendi oluşturduğu çalma listelerini arkadaşları ile paylaşmak isteyebiliyor. Burada da karşımıza link kısaltma işlemi çıkıyor. Spotify, kullanıcıların çalma listelerini paylaşabilmesine olanak tanıyor ancak çalma listesinin bağlantısı oldukça uzun. Çalma listesini paylaşabilmek her ne kadar olumlu bir özellik olsa da bağlantının uzun olması kullanımı olumsuz yönde etkiliyor.

Spotify Link Kısaltma Adımları

Spotify uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Paylaşmak istediğiniz çalma listesini seçin.

Üç nokta simgesine dokunun.

simgesine dokunun. Paylaş seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. “Çalma listesi bağlantısını kopyala” seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. www.sptfy.com adlı siteyi ziyaret edin.

adlı siteyi ziyaret edin. Kopyaladığınız metni yapıştırın.

“Create URL” butonuna basın.

butonuna basın. “SHORTURL” kısmından kısa bağlantıya erişebilirsiniz.

Spotify içerisinde yer alan binlerce müzik ve albüm sizlere daha iyi zaman geçirmek için bulunuyor. Özellikle bu uygulama sayesinde kendi müzik zevkinize göre algoritma oluşuyor ve karşınıza yeni ama sizin tarzınız müzikler çıkıyor.

Dinlediğiniz veya keşfettiğiniz parçaları arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilir veya onların keşfettiği parçaları dinlemek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlar da link kısaltma işlemi yaparak birbirinize parçaları veya çalma listelerini gönderebilirsiniz. Yukarıda anlattığımız basit birkaç adım ile beraber link kısaltma işlemini rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Ayrıca link kısaltma işlemi ile beraber sadece çalma listesi ve şarkılardan ziyade profilinizi de paylaşabilirsiniz. Bu sayede daha fazla insana dokunabilir, daha fazla takipçi sayısına ulaşabilirsiniz.

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