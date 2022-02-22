Android 12 Alacak Realme Telefonlar Belli Oldu!

Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesi alacak olan Realme akıllı telefonların listesi belli oldu.

Son zamanların büyüyen akıllı telefon markalarından olan Realme, ilk başlarda Oppo’nun alt markası olarak üretim yapıyordu ancak her geçen Realme büyüdü. Geçtiğimiz aylarda Android 12 için Realme UI 3.0 arayüzünü tanıtan Realme, hangi akıllı telefonların bu güncellemeden yararlanacağı listesini yayınladı.

Realme UI 3.0 ile tasarım tarafından bazı değişiklikler oldu. Bu noktada renk gamı artırılırken, uygulama simgelerine üç boyutlu bir görünüm kazandırıldı ve kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçenekleri getirildi.

Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzünü alacak Realme akıllı telefonlar şu şekilde;

Realme GT

Realme GT 2 serisi

Realme X7 Max

Realme GT Master Edition

Realme 8 Pro

Realme GT NEO 2

Realme X50 Pro 5G

Realme 7 Pro

Realme X7 Pro

Realme 8 4G

Realme Narzo 30

Realme C25

Realme C25s

Realme Narzo 50A

Realme 8i

Realme 9i

Realme X7

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme 8 5G

Realme 8s

Realme 7 5G

Realme Narzo 30 Pro 5G

Realme Narzo 30 5G

Realme, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesinin dağıtımı hızla devam ediyor. Kısa zaman içerinde Realme marka telefonlar, Android 12 güncellemesi ile kavuşacak.

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