Android 12 Alacak Realme Telefonlar Belli Oldu!

Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesi alacak olan Realme akıllı telefonların listesi belli oldu.
Son zamanların büyüyen akıllı telefon markalarından olan Realme, ilk başlarda Oppo’nun alt markası olarak üretim yapıyordu ancak her geçen Realme büyüdü. Geçtiğimiz aylarda Android 12 için Realme UI 3.0 arayüzünü tanıtan Realme, hangi akıllı telefonların bu güncellemeden yararlanacağı listesini yayınladı.
Realme UI 3.0 ile tasarım tarafından bazı değişiklikler oldu. Bu noktada renk gamı artırılırken, uygulama simgelerine üç boyutlu bir görünüm kazandırıldı ve kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçenekleri getirildi.
Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzünü alacak Realme akıllı telefonlar şu şekilde;
- Realme GT
- Realme GT 2 serisi
- Realme X7 Max
- Realme GT Master Edition
- Realme 8 Pro
- Realme GT NEO 2
- Realme X50 Pro 5G
- Realme 7 Pro
- Realme X7 Pro
- Realme 8 4G
- Realme Narzo 30
- Realme C25
- Realme C25s
- Realme Narzo 50A
- Realme 8i
- Realme 9i
- Realme X7
- Realme X3
- Realme X3 SuperZoom
- Realme 8 5G
- Realme 8s
- Realme 7 5G
- Realme Narzo 30 Pro 5G
- Realme Narzo 30 5G
Realme, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 güncellemesinin dağıtımı hızla devam ediyor. Kısa zaman içerinde Realme marka telefonlar, Android 12 güncellemesi ile kavuşacak.
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