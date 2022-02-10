Android 12 Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu!

Akıllı telefon dünyasının dev markalarından Xiaomi, Android 12 alamayacak akıllı telefonlar listesini duyurdu.

Son yılların yükselişte olan akıllı telefon markalarından Xiaomi, geçtiğimiz aylarda MIUI 13 arayüzüzyle beraber cihazlara gelmeye başlamıştı. Bu güncelleme diğer cihazlara gelmeye son gaz devam ediyor. Yeni yılla beraber gelmeye başlayan güncelleme, bütün cihazlarda kullanılmayacak. Bazı Xiaomi cihazları bu güncellemelerden mahrum kalacak.

Android 12 alamayacak Xiaomi modelleri şu şekilde;

Redmi

Xiaomi

Poco

Poco C3

Poco M2

Poco M2 Reloaded

İlk olarak Android 12 tabanlı MIUI 3 arayüzünü alacak cihazlar şu şekilde;

Xiaomi

Redmi

Xiaomi tarafından açıklanan modeller bu şekilde olurken, birçok kullanıcı bazı güncel modellerin liste de olmasına şaşırmış gibi gözüküyor.

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