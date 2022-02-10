Android 12 Almayacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu!

Akıllı telefon dünyasının dev markalarından Xiaomi, Android 12 alamayacak akıllı telefonlar listesini duyurdu.
Son yılların yükselişte olan akıllı telefon markalarından Xiaomi, geçtiğimiz aylarda MIUI 13 arayüzüzyle beraber cihazlara gelmeye başlamıştı. Bu güncelleme diğer cihazlara gelmeye son gaz devam ediyor. Yeni yılla beraber gelmeye başlayan güncelleme, bütün cihazlarda kullanılmayacak. Bazı Xiaomi cihazları bu güncellemelerden mahrum kalacak.
Android 12 alamayacak Xiaomi modelleri şu şekilde;
Redmi
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9AT
- Redmi 9i
- Redmi 9C
- Redmi 9 Prime
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Premium
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
Xiaomi
Poco
İlk olarak Android 12 tabanlı MIUI 3 arayüzünü alacak cihazlar şu şekilde;
Xiaomi
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11i
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite NE
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Xiaomi Pad 5
Redmi
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 JE
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
Xiaomi tarafından açıklanan modeller bu şekilde olurken, birçok kullanıcı bazı güncel modellerin liste de olmasına şaşırmış gibi gözüküyor.
Xiaomi 12 Ultra’nın Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı