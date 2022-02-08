Xiaomi 12 Ultra’nın Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Geçen yıl Aralık ayında lansmanı yapılan Xiaomi Xiaomi 12 serisi, bir Ultra modele sahip değildi. Daha sonra ortaya çıkan haberler, Xiaomi 12 Ultra’nın yakında satışa çıkacağını gösteriyor. Akıllı telefonun altın renkli çerçevesi şık tasarımını gözler önüne seriyor.

Bilgiler, orta çerçevenin beyaz bir arka kapağa sahip olduğunu gösteriyor. Önceki haberler, arka kamera modülünün telefonun tüm genişliğini kapsayan; devasa bir boyuta sahip olacağını öne sürmüştü. Kaynağımız, arka kısmın bir “matris üçlü kamera” kurulumuna ev sahipliği yapacağını ve siyah renkli olacağını açıkladı.

Önde, merkeze doğru kayan tek bir delikli 2K kavisli bir ekran olacak. Panelin ayrıca 120Hz yenileme hızı, yüksek dokunmatik örnekleme hızı; HDR10+ desteği gibi diğer birinci sınıf özelliklere sahip olmasını bekliyoruz.

Xiaomi 12 Ultra gerçekten de üçlü arka kamera kurulumuyla geliyorsa; Xiaomi 11 Ultra’nın tasarımını takip ediyor olacak. Bir diğer kaynak daha önce cihazın 11 Ultra ile aynı 50MP + 48MP + 48MP kameralara sahip olacağını iddia etmişti, bu da Xiaomi’nin zaten aynı tasarım formülü kullanıyor olabileceği anlamına geliyor.

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