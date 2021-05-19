Android 12 Beta Sürümüne Sahip Olacak Şirketler Açıklandı!

Bilindiği üzere Google, dün itibariyle I / O konferansını resmi olarak gerçekleştirdi. Şirketin konferansta yeni Android 12 sürümünü gün yüzüne çıkardı. Bilindiği üzere şirket her düzenlediği konferansta yeni bir Android sürümünün beta versiyonunu herekese açık şekilde yayımlar. İşte bu konferansta da yeni Android 12 sürümünü beta versiyonunu alacak şirketler ve onların cihazları açıklandı. Açıklana cihazlar içerisinde Oppo’nun Find X3 Pro modeli de yer alıyor.

Oppo bununla birlikte Android 12 tabanına uygun yeni bir ColorOS 12 sürümünü de yayımlamak için üzerinde çalışmaya başlayacaktır. Bununla birlikte yeni Android 12 Beta daha önce Pixel cihazlarda zaten test ediliyordu. Bugünden itibaren Pixel 3 ve üzeri bir model kullananlar Android 12 Beta sürümünü indirebilirler. Bu konferans ile birlikte ise bu sürümün diğer Android cihazlarına genişletildiğini de görüyoruz.

Genişletilen firmalar arasında Oppo‘nun yanı sıra Xiaomi, Vivo, TCL, Techno, Sharp, Realme, Asus, Lenovo, OnePlus ve ZTE‘nin de olduğu markaların cihazlarıda yer alıyor. Aralarında en önemli isim olan Samsung ise bu listede yer almıyor. Samsung, yeni Android 12 için henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bazı bilgilere göre bunun nedeninin Samsung‘un kendi beta programıyla uğraşmasından kaynaklandığı yer alıyor.

Çünkü her yeni bir Android sürümünde aynı zamanda yeni bir One UI sürümününde geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni Android 12 Beta‘nın yeni bir One UI 4.0 Beta‘nın piyasaya çıkmasıyla birlikte Samsung cihazlarda test edilebileceği tahmin ediliyor. Şirketin geçen yıl Android 11 Beta sürecince yaptığı politikayı bu yılda devam ettirmesi bekleniyor. Ayrıca firmanın yeni Android 12‘yi bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği akıllı telefonlarında sunması bekleniyor.