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Android 12 Destekli Nokia C12 Avrupa’da Piyasaya Çıktı!

Nokia C12, 119 Euro fiyat etiketi taşıyor ve Dark Cyan, Charcoal ve Light Mint renklerinde sunuluyor. İlk olarak Almanya ve Avusturya'da satışa sunulacak ve yakında diğer pazarlarda da satışa çıkacak.

Ayşen Sıla

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Nokia-C12

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Nokia, Avrupa pazarında yeni bir bütçe C serisi akıllı telefon piyasaya sürdü. En son teklif Nokia C12 olarak adlandırılıyor. 2021’de çıkış yapan Nokia C10’un halefi olarak geliyor. En yeni cihaz bir Android Go akıllı telefon ve iyi teknik özellikler içeriyor.

Nokia C12

Nokia C12, HD+ çözünürlüklü ve su damlası çentikli 6.3 inç ekrana sahip. Bir parmak izi tarayıcısı yok ve cihaz bunun yerine 5MP ön kamera aracılığıyla yüz kilidini açIYOr. Akıllı telefonun arkasında, bir LED flaşla eşleştirilmiş bir 8MP sensörü barındıran küçük bir kamera modülü var. Arka panel, daha iyi bir tutuş için dokulu bir desene sahip. Telefon, IP52 dereceli toza ve su sıçramasına karşı korumalı.

Donanım olarak Nokia C12, 1.6 GHz sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemci ile donatılmış. Ek ihtiyaçlar için bir microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 2 GB RAM ve 64 GB yerleşik depolama içeriyor.

Yazılım açısından, cihaz kutudan Android 12 Go Edition ile çıkıyor. Nokia, telefon için iki yıl boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri sözü veriyor. Akıllı telefon, şaşırtıcı bir şekilde kullanıcı tarafından çıkarılabilen 3.000 mAh pil hücresinden güç alıyor.

Nokia-C12

Nokia C12’deki bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, çift SIM, 3,5 mm ses girişi ve bir microUSB bağlantı noktası bulunuyor.

Nokia C12, 119 Euro fiyat etiketi taşıyor ve Dark Cyan, Charcoal ve Light Mint renklerinde sunuluyor. İlk olarak Almanya ve Avusturya’da satışa sunulacak ve yakında diğer pazarlarda da satışa çıkacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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