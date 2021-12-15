Android 12 Go Edition Tanıtıldı – Tüm Özellikler

Google’ın Android 12 işletim sistemini piyasaya sürmesinden bu yana birkaç ay geçti. Ve şimdi teknoloji devi nihayet giriş seviyesi akıllı telefonlar için Android 12 Go Edition’ı duyurdu.

Android 12’nin yeni sürümü, özellikle performans ve gizlilik açısından çeşitli yükseltmeler ve iyileştirmeler ile birlikte geliyor. Şirket, Android 12 Go Edition’ın şu anda piyasada bulunan en iyi Android Go telefonlara kıyasla; yüzde 30’a kadar daha hızlı performans sunabileceğini söylüyor.

Umarız bu, kullanıcıların uygulama ekrana yüklenmeden önce birkaç saniye beklemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor. Ayrıca bu güncellenmiş işletim sistemindeki pil performansı da iyileşti.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik artan bir odaklanma var. Ayrıca buna paralel olarak Google, son uygulamalar ekranına giderken; ekranda görüntülenen içeriği çevirmek için kullanıcılara seçenekler gösterecek bir özellik de ekledi.

Kullanıcıların gizlilik konusunda daha fazla endişe duymasıyla birlikte şirket, kullanıcıların hassas verilere erişen uygulamaları görebilecekleri bir gizlilik panosu tanıttı. Ayrıca, bir uygulama cihazdaki kamerayı veya mikrofonu kullandığında kullanıcıları bilgilendirecek bir gösterge de vaat ediyor.

Sistem genelindeki değişikliklerin yanı sıra, bazı yerleşik uygulamalar da yeni özelliklere sahip. Örneğin Files Go uygulaması, kullanıcıların silinen dosyaları 30 gün içinde kurtarmasını sağlayan bir özellikle güncellendi.

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