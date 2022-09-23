Android 13: En iyi 8 Yeni Özellik

Google’ın Android 13 güncellemesi şimdi Pixel cihazlarına geliyor. Android 13, yeni araçlar ve yaşam kalitesi iyileştirmeleri getirmenin yanı sıra geçen yılki Android 12 ile sunulan özellikleri genişletiyor. Pixel kullanıcıları artık resmi Android 13 güncellemesini alabilirken diğer cihazların bir süre daha beklemesi öngörülüyor. Bu yazıda ise güncelleme gelir gelmez kontrol etmeniz için Google’ın en son işletim sistemindeki en iyi özellikleri derledik.

Android 13 izinleri, bildirimler, medya ve konum için etkinleştirilir

Google, birçok izin için bir katılım yöntemi ekledi. Bir uygulamayı başlattığınızda, belirli izinlere izin vermek veya reddetmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere sorulabilir. Bunlar şunları içerir:

Bildirimler

Görüntü dosyaları

Video dosyaları

Ses dosyaları

Android 13, uygulamaların yakındaki Wi-Fi cihazlarını aramasına izin veren yeni bir izin getiriyor. Bu, bir uygulamanın artık bu cihazları bulmak için konumunuza erişmesine gerek olmadığı anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Material You simgeleri Android 13’te tam destek alıyor

Android 12 ile dinamik uygulama simgesi teması desteğiniz vardı, ancak bu, Google ve sistem uygulamalarıyla sınırlıydı. Android 13, her uygulamanın bu özelliği kullanmasına izin verir, böylece ana ekranınızda sarsıcı bir tema karmaşası olmaz. Ancak dinamik uygulama temasının etkinleştirilmesi geliştiricinin sorumluluğundadır. Whatsapp ve Sync gibi bazı uygulamaların destek kazandığını görülüyor.

Android 13, daha da fazla Material You paleti sunuyor

Temalı simgelerin genişletilmesinin yanı sıra, duvar kağıdı renk seçicisinde 16 Material You seçeneğinden oluşan genişletilmiş bir dizi gelir. Yeni renklere göz atmak için Duvar Kağıdı ve Stil menüsüne gidin.

Dil ayarlarını, Android 13’te her uygulama için ayrı ayarlayabilirsiniz

Çok dilli Android kullanıcıları artık her uygulama için farklı bir dile sahip olabilir. Bu özellik Android 13’te yeni bir şey ve Apple’ın iOS’ta uygulama başına dil ayarlarını duyurmasından iki yıl sonra geldi. Bir uygulamanın dilini değiştirmek için Uygulama Bilgisi sayfasına gidin ve Dil düğmesine dokunun. Geliştiricilerin bu seçeneği etkinleştirmek için dil dosyaları sağlaması gerekir, bu nedenle favori uygulamanız seçeneği henüz göstermiyorsa şaşırmayın.

Android 13’te metin ve görüntüleri kopyalamak çok daha kolay

Android 13, metin ve görüntülerin kopyalanmasında önemli iyileştirmeler getiriyor. Android 13’te metin veya resim kopyaladığınızda, ekranınızın sol alt köşesinde küçük bir açılır pencere belirir. Bu, metni veya resmi paylaşmadan önce düzenlemenize olanak tanır ve 60 dakika sonra otomatik olarak temizlenir.

Android 13’ün Fotoğraf Seçicisi, uygulama başına resim paylaşma seçeneklerini ayarlamanıza olanak tanır.

Fotoğraf Seçici, ilk olarak iOS’ta ortaya çıkan ve Android 13 kullanıcılarının verilerinin üçüncü taraf uygulamalarla nasıl paylaşılacağını kontrol etmelerine olanak tanıyan bir özelliktir. Bir uygulamayla görüntü paylaştığınızda, uygulama yalnızca seçtiğiniz fotoğraflara erişebilir. Farklı bir şey yapmanız gerekmez, ancak geliştiricilerin bu özelliği etkinleştirmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekir.

Android 13, karışıma yedi günlük bir gizlilik panosu ekliyor

Android 12, uygulamalarınızın son 24 saat içinde neye eriştiğini gösteren bir gizlilik panosu sundu. Android 13, gizlilik panosunu son yedi gün ve uygulamaların kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi gösterecek şekilde genişleterek bu özelliği geliştirdi. Pek heyecan verici bir özellik olmayabilir, ancak mahremiyeti iyileştirmeye yönelik büyük bir adımdır.

Android 13 RCS mesajlaşma iyileştirmeleri sağlıyor

Daha önce de belirtildiği gibi Google, kısa mesaj hizmetini (SMS) 1-1 görüşme için uçtan uca şifreleme dahil çok daha iyi gizlilik özellikleri sağlayan Zengin İletişim Hizmetleri’ne (RCS) yükseltmek için operatörlerle birlikte çalışıyor. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, mesajlardaki grup sohbetleri de şifrelenebilecek. RCS, yalnızca gizliliğin ötesinde, daha yüksek kaliteli fotoğraf paylaşımı ve daha büyük dosya paylaşımı için de destek sağlıyor.