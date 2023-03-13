Android 13/ One UI 5.1 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Samsung, Android 13 / One UI 5.1 güncellemesi alacak akıllı telefonları açıkladı.

Akıllı telefonlara güncellemeler son gaz gelmeye devam ediyor. Özellikle Android tarafında 2023 yılında birçok güncelleme geldi. Gelen güncellemeler ile beraber kullanıcıların kullanım deneyiminde ciddi bir iyileşme dikkatleri çekti.

Samsung son olarak A53 5G ve A33 5G modelleri için Çin’de One UI 5.1 güncellemesi yayınladı. Bu da bizlere gösteriyor ki yakın zamanda bu akıllı telefonlara gelen güncelleme ülkemizde de gelecek.

One UI 5.1 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde;

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Xiaomi 13 Ultra Global Pazarda Satışa Çıkacak!