Xiaomi 13 Ultra Global Pazarda Satışa Çıkacak!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Xiaomi, 13 Ultra modelini dünya pazarında satışa çıkaracak.

2021’de büyük beğeni toplayan Xiaomi Mi 11 Ultra’nın ardından herkes 12 Ultra’yı bekliyordu. Ancak şirket 12S Ultra’yı duyurduğunda, sözde 2022’de herkesin yaşadığı çip kıtlığı nedeniyle ahizeyi dünya çapında piyasaya sürmemeye karar verdi.

Ancak bu yıl, iddia edilen Xiaomi 13 Ultra’nın küresel pazara ulaşması bekleniyor. Sızıntı oldukça saygın bir kaynaktan geliyor. Aynı rapor, Oppo’nun amiral gemisi Find X6 Pro’nun Çin dışına çıkmayacağını da ortaya koyuyor.

Beklenildiği gibi, Xiaomi 13 Ultra gerçek bir kamera gücü olacak ve ahizenin sonunda nasıl görünebileceğine dair kabaca bir fikrimiz olacak.

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