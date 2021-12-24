Merakla beklenen Android 13 özellikleri sızdırıldı. Android 12L ,tabletler ve katlanabilir cihazlar gibi daha büyük boyutlu cihazlar için kullanıcı deneyimini optimize etmeyi amaçladığından şu anda Beta aşamasındadır. Bu arada, Android 13 “Tiramisu”, XDA-Developers’ın Android 13‘ün erken sürümlerinden ekran görüntülerini açıklamasıyla ilk görünümünü alıyor. Çıkış, raporunda sağladığı ekran görüntülerinden emin olduğunu doğruluyor.

İlk özelliğin kod adı “Panlingual“dır ve bu, tüm uygulamalara ve menülere evrensel olarak uygulanacak bir dil ayarlamak yerine, kullanıcıların kullanıcı ara yüzü ve menüler için evrensel bir dil belirleyebilecekleri, ancak ardından dilleri her uygulama için ayrı ayrı ayarlayabilecekleri anlamına gelir, uygulama temeli. Bu, çok dilli kullanıcılara “Uygulama Bilgisi” ekranından da erişilebilen “Diller ve Giriş” menüsünde daha fazla seçenek sunacaktır.

Sırada, Android 13‘te, Bildirimlerin gelecekte bir tercih özelliği haline gelebileceğini gösteren kanıtlar var. Bu, Apps‘ın artık kullanıcılara izinsiz olarak bildirim gönderemeyeceği anlamına gelir. Aşağıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi, “Bildirimler” reddedilebilecek veya izin verilebilecek bir izin olarak listeleniyor ve bu izin bir süre sonra iptal bile edilebiliyor.

Varsayılan olarak, Android‘de yüklü olan herhangi bir uygulama, istediği gibi bildirim gönderir. Bunun olmasını önlemek için bildirim ayarları olsa da, tüm kullanıcılar bunlardan haberdar değildir. Bir kullanıcı Taco Bell uygulamasını yüklerse, Android 13, kullanıcıya gece geç saatlerde (en savunmasız olduğumuz zaman) aşırı istek için uyarı almak isteyip istemediğini sorabilir.

Kilit ekranı saati için de yeni bir düzen var. Android 12 ile saat, bir bildirim göründüğünde tek bir satıra dönüşen “iki satırlı” bir düzene dönüştü. Android 13 ile iki satırlı saat düzenini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Bunların Android 13’ün çok erken sürümleri olduğunu ve son özellik listesinin geliştirici ön izlemeleri gelmeye başlamadan önce bile değişebileceğini unutmayın bu genellikle Google I/O‘dan hemen sonra gerçekleşir (normalde Mayıs ayında).

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