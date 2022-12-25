Android 13, Windows 11 bilgisayarlara geliyor

Microsoft, Windows 11’i ilk kez piyasaya sürdüğünde, başlangıçta çok beklenen bir özellik eksikti – tıpkı yerel yazılım gibi çalışan Android uygulamalarını çalıştırma desteği. Bir yıldan fazla süren kapsamlı testlerin ardından, Android 12 tabanlı kararlı Android Windows Alt Sistemi bu sonbaharın başlarında geldi. Tüm favori telefonlarınız gibi, WSA da kendi Android 13 güncellemesini alıyor ve şu anda beta kanalında test edilmeye hazır.

WSA’nın bu kadar yeni olmasıyla birlikte, gelişmeler sık ve bol ve bu güncelleme bir süredir beklediğimiz bir güncelleme. Microsoft, alt sistem için sessizce bir beta kanalı Android 13 güncellemesi yayınladı (XDA Developers aracılığıyla). GitHub deposu, genel olarak Android 13’e geçişin yanı sıra, kullanıcıların karşılaşmayı bekleyebilecekleri bazı değişikliklerin ayrıntılarını verir:

Otomasyon için WSA’yı kapatmak üzere yeni bir komut eklendi (wsaclient.exe /shutdown)

Dönen diskleri olmayan bilgisayarlarda %50’ye kadar daha hızlı önyükleme süresi

Fare tıklaması girişindeki iyileştirmeler

Daha iyi pano kararlılığı

Uygulama yeniden boyutlandırma iyileştirmeleri

Android 13 için Intel köprü teknolojisine yükseltildi

Windows’ta açılan medya dosyaları için güvenilirlik iyileştirmeleri

Uygulama kısayollarını destekleyen uygulamalar için atlama listesi girişleri

Bu yeni sürümde bile, sınırlı coğrafi kullanılabilirlik ve çok kapsamlı olmayan Amazon Appstore uygulama kitaplığı gibi bazı eski WSA sorunları devam ediyor. Yeni beta sürümüne erişim de biraz karmaşıktır ve Insider’ların Microsoft hesaplarını kullanarak ayrı WSA Önizleme programına kaydolmaları ve ardından Amazon Appstore’un (Microsoft Store aracılığıyla dağıtılan) yeni özelliklerle güncellenmesi için bir hafta kadar beklemeleri gerekir.

Kararlı WSA sürümünü çalıştırmak için bir Windows Insider ve bu en son Android 13 beta sürümünü çalıştırmak için bir WSA Preview üyesi olmalısınız. Uzman bir kullanıcıysanız ve ellerinizi biraz kirletmekten korkmuyorsanız, her zaman alternatif rotayı seçebilir ve yandan yükleyerek en son WSA’yı kurabilirsiniz.

Microsoft, Android 13 tabanlı WSA’nın kararlı kanalda Windows 11 makinelerine ne zaman geleceğini henüz söylemedi. Beta testi daha yeni başladığından, daha geniş bir kullanıma sunmanın en az birkaç hafta süreceğini düşünüyoruz.