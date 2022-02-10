Android 13’ün ilk Geliştirici Önizlemesi Yayınlandı

Google bugün, Android işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android 13’ü duyurdu. Şirket, yeni özelliklerin çoğunu paylaşmasa da, Apple’ın ünlü iOS’undan ilham aldığını açıkça ima etti.

Şirket, “İnsanlar, en kişisel ve hassas bilgileriyle güvenebilecekleri bir işletim sistemi ve uygulamalar istiyor. Gizlilik, Android’in ürün ilkelerinin özüdür ve Android 13, cihazda daha güvenli bir ortam ve kullanıcıya daha fazla kontrol sağlayarak herkes için sorumlu ve yüksek kaliteli bir platform oluşturmaya odaklanmaktadır.” dedi.

Android 13’te göreceğiniz bazı özellikler, doğrudan iOS’tan alınmış gibi görünüyor. Şirket artık kullanıcıların yalnızca bir kısmını fotoğraf veya videoların talep eden uygulamalarla paylaşmasına izin verirken; diğerleri de mevcut Android 12 işletim sisteminin özelliklerini geliştiriyor.

Şu anda yalnızca Android 12’deki Google uygulamalarıyla sınırlı olan şirket; üçüncü taraf geliştiricilere yönelik bir şeyler de planlıyor. Diğer özellikler arasında uygulama başına dil desteği, üçüncü taraf uygulama hızlı ayar kutucuklarına; daha kolay erişim ve Google Play Store aracılığıyla daha hızlı sistem güncellemeleri yer alıyor.

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