Android 13’ün Özellikleri Ortaya Çıktı – iOS Dokunuşu

İlk Android 12 Geliştirici Önizlemesi geçen yıl Şubat ayında çıktı. Bu nedenle Android 13’ün önizlemelerinin aynı zamanda yayınlanmaya başlamasını bekliyoruz. Yeniden tasarlanmış bir çıktı seçici ve Bluetooth; ses akışına yönelik iyileştirmeler dahil olmak üzere; sürümle birlikte beklenen bir dizi özellik şimdiden ortaya çıktı.

Bu noktada, özellikle ilgili detaylar hala karanlıkta; ancak eylem halinde olduğunu gösteren birkaç ekran görüntüsü var. Bu özelliğe “Medya TTT” adı veriliyor ve TTT “dokun ve aktar” anlamına geliyor ve bunun bir kısmı, kişinin başka bir telefon veya Chromecast cihazı gibi bir alıcı cihaza yakınlığıyla ilgili bilgilerle birlikte açılan bir çip bildirimi olarak karşımıza çıkıyor.

Çip bildirimi, kullanıcıdan “DEMO’da oynamak” için alıcı cihaza yaklaşmasını istiyor. İstendiği gibi yaptıklarında medya oynatma aktarılacak ve geri alma seçeneği olan başka bir bildirim alıyor.

Yine, Android 13 Media TTT özelliği ile ilgili şu anda eldeki tüm bilgiler bunlar. Özelliğin nasıl çalışacağı net değil; ancak cihazla dolu bir odadan belirli bir cihazı seçmek için yeterli hassasiyete sahip; UWB’ye benzer bir şey olmasını bekliyoruz.