Ana SayfaAndroid HaberleriAndroid Parmak İzi Tanıma Sistemleri Saldırılara Açık - Telefon Kilidi Çalıyorlar

Android Parmak İzi Tanıma Sistemleri Saldırılara Açık – Telefon Kilidi Çalıyorlar

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, Çin'deki bir üniversitedeki araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni bir saldırı tekniği, yalnızca 15 dolar değerindeki ekipman kullanılarak Android telefonların kilidini dakikalar içinde açabiliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
13
android

Realme’nin yeni yüzü Shah Rukh Khan oldu!

Bugün erken saatlerde Realme, Hintli süperstar Shah Rukh Khan'ı yeni marka elçisi olarak atadığını resmen...

Akıllı telefonlar artık hayatımızın önemli bir parçası oldu. Bu cihazları iletişimden finansal işlemlere kadar her şey için kullanıyoruz ve tüm kişisel bilgilerimizi telefonlarda saklıyoruz. Bu, onları bilgisayar korsanları için değerli bir hedef haline getiriyor.

Bildiğiniz gibi, akıllı telefonların güvenliği her zaman bir endişe kaynağı oldu, ancak bu özellikle Android telefonlar için geçerli diyebiliriz. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, Çin’deki bir üniversitedeki araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni bir saldırı tekniği, yalnızca 15 dolar değerindeki ekipman kullanılarak Android telefonların kilidini dakikalar içinde açabiliyor.

Çin’deki bir üniversiteden araştırmacılar, sahte parmak izleri kullanarak bazı Android cihazların kilidini açmanın bir yolunu keşfettiler. Araştırmacılar, birçok Android cihazın parmak izi tanıma sistemlerinde iki güvenlik açığı buldu. Bu kusurlar, cihazın kilidini açmak için kullanılabilecek sahte bir parmak izi oluşturmak için kullanılabiliyor.

android

Gerekli teknik uzmanlığa sahipseniz, bu anahtarı oluşturabilirsiniz ya da sadece 15 dolar karşılığında satın alabilirsiniz. Bu saldırıyı gerçekleştirmek için iki temel şeye ihtiyaç var – anahtar ve hedef cihaza 45 dakikalık kesintisiz erişim. BrutePrint saldırısı, devre kartlarının kilidi açmak için cihaz üzerinde basit bir veritabanı araması yürütmesiyle parmak izi veritabanını kullanıyor.

Araştırma ekibi bu yöntemi Xiaomi Mi 11 Ultra, Vivo X60 Pro, OnePlus 7 Pro, Oppo Reno Ace, Samsung Galaxy S10 Plus, OnePlus 5T, Huawei Mate 30 Pro 5G ve Huawei P40 dahil olmak üzere sekiz farklı Android cihazda test etti. Ancak hangi cihazların ele geçirildiği güvenlik nedeniyle açıklanmadı.

-- Reklam --

Xiaomi Civi 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün merakla beklenen Xiaomi Civi 3 akıllı telefonunu tanıttı. Son teknoloji Dimensity 8200-Ultra işlemciye sahip olan telefon, çarpıcı...
Önceki İçerik
Realme’nin yeni yüzü Shah Rukh Khan oldu!
Sonraki İçerik
Nokia 2660 Flip’e iki yeni renk geldi!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021