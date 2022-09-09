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Android Recovery Mode Nedir? Nasıl Kullanılır?

İnsanlar akıllı telefonlara birçok uygulama indiriyor. Bu uygulamalar insanın hayatını kolaylaştıran bu uygulamalar bazen insanların başına dert açabilir.

İbrahim Özbek

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android recovery mode

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Günümüzde akıllı telefonlar insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. İnsanlar akıllı telefonlara birçok uygulama indiriyor. Bu uygulamalar insanın hayatını kolaylaştıran bu uygulamalar bazen insanların başına dert açabilir.

Android işletim sistemi sahip akıllı telefonlar en çok arıza çıkaran akıllı telefonların başında gelmesine rağmen yine kullanıcılara birçok farklı yöntem sunuyor. Birçok farklı kurtarma yönteminin yanı sıra, Android Recovery Mode adı altında bir modda yer almaktadır. Bu mod sayesinde Recovery sorunu başta olmak üzere birçok soruna çözüm bulabilirsiniz.

Her ne kadar genel bir yöntem olsa da, Android Recovery Mode açmak bazı modellerde farklılık gösterebilir. Her ne kadar tüm araçlar Android adı altında toplansa da, birçok markanın kendilerine özel bir takım değişiklikleri vardır. Yine de Android kurtarma modu, hepsinde bulunmaktadır.

android recovery mode

Android Recovery Mode Nedir?

Bu modu genel olarak adlandıracaksak Android kurtarma modu diyebiliriz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda bulunan ve sistem işlevleri dışında birçok farklı özellik sunan bir moddur. Bu modu açtıktan sonra kullanıcıların karşısına pek çok farklı düzenleme seçeneği çıkacak. Burada işlem yaparken çok dikkat etmeliyiz çünkü istemeden de olsa yazımsal sorunlarına neden olabiliriz.

Android Recovery Mode Ne İşe Yarar?

Android Recovery Mode ana amacı cihazınızda var olan sorunları çözüme kavuşturmaktır. Normal yönden denediğiniz yollardan bir sonuca ulaşamazsanız bu moda başvurarak tüm sıkıntıları sona erdirebilirsiniz.

android recovery mode

Android Recovery Mode’a Nasıl Girilir?

  • Android cihazınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
  • Güç ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basın.
  • Bir süre basılı tutun.
  • Marka logosunu gördüğünüz zaman basmayı bırakın.
  • Kurtarma menüsü açılmadan önce kısa bir süre Android maskotu görünecek.
  • Android Recovery Mode açıldı.
  • Ses tuşları ile menü içinde hareket edebilirsiniz.
  • Güç tuşu ile menü içindeki seçenekleri açabilirsiniz.

Android Recovery Mode’dan Nasıl Çıkılır?

  • Ses tuşlarını kullanarak Yeniden Başlat seçeneğini bulun.
  • Güç tuşu ile seçeneği onaylayın.
  • Cihazınız yeniden başlatılacak.
  • Cihazınız normal modda açıldı.

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