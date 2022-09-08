Günümüzün olmazsa olmaz bilgisayar donanımı parçası ekran kartlarıdır. Ekran kartları, bilgisayarınız en iyi performansı göstermesi için belirli güncellemeler alması gerekir. Bugünkü yazımızda sizlere ekran kartı güncelleme işleminin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağız.

Eskiden çok karmaşık olan ekran kartı güncelleme işlemi, yeni çıkan ekipmanlar ile beraber daha kolay bir hale geldi. Özellikle son model ekran kartları güncellerken, basit ama uzun bir yoldan gidiyoruz.

Ekran kartınız güncel değilse sizlere bir dizi problem çıkarabilir. Özellikle oyunlarda bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Oyun deneyiminizi ve cihaz kullanım performansını artırmak için düzenli olarak güncellemeleri yapmalısınız.

Ekran Kartı Güncelleme Nasıl Yapılır?

Başlat tuşuna basın ve çalıştır bölümüne ulaşın,

Dxdiag yazarak Enter tuşuna basın,

Buradan tanı aracına ulaşacaksınız (otomatik olarak açılacaktır),

Ardından karşımıza bir pencere açılıyor, Ekran sekmesine tıklıyoruz

Ekran sekmesine tıkladıktan sonra da Aygıt bölümüne erişiyoruz.

Aygıt bölümünde yazan bilgiler bilgisayarımızda takılı olan ekran kartı bilgileridir.

Burada hem teknik özellikleri görürüz hem de ekran kartı modeline dair genel bilgilere ulaşmış oluruz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ekran kartınızın tüm detaylarını öğrenirsiniz. Böylece ekran kartınızın özelliklerini tamamen öğrenip daha doğru bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.

AMD Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

İlk olarak AMD’nin resmi internet sitesine giriş yapın.

Üstte bulunan Driver & Support bölümüne tıklayın,

Buradan ekran kartı modelinizi seçin,

Karşınıza çıkan ekranın sol tarafından güncelleştirmeleri kontrol edin,

İndir’e basarak en son güncellemeyi indirin.

Programı indirdikten sonra bilgisayarınızın özelliklerine ait ekran kartının güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Nvidia Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

İlk olarak Nvidia’nın resmi internet sitesine giriş yapın.

Ortada yer alan sürücüler sekmesine tıklayın,

Buradan grafik kartınızı seçin,

Ardından karşınıza çıkacak olan güncel sürümleri göreceksiniz.

Programı bilgisayarınıza indirdikten sonra güncelleme işlemini adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Intel Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

İlk olarak Intel’in resmi internet sitesine giriş yapın.

Ardından yazılımı çalıştırıp bilgisayarınıza kurun (ufak bir boyutu olduğu için çok yer kaplamayacaktır),

Sonra yazılımın bilgisayarınızı taramasını bekleyin,

Ardından karşınıza bilgisayarınızdaki bütün Intel ürünlerinin güncellemeleri çıkacaktır,

Buradan download all updates bölümünü (bütün güncellemeler) ya da ekran kartını seçerek güncellemeye devam edin ve kurulumun bitmesini bekleyin.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Bilgisayar yeniden açıldıktan sonra güncelleme işlemini adımları takip edip gerçekleştirebilirsiniz.

Windows 10 Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

Öncelikle görev çubuğundaki arama bölümüne Aygıt Yöneticisi yazın ve ardından gelen Aygıt Yöneticisi’ni tıklayın.

Cihazların adlarını görmek için bir kategori seçin, ardından güncelleştirmek istediğiniz cihaza sağ tıklayın (veya basılı tutun).

Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara yazısını seçin.

Sürücüyü Güncelleştir bölümünü seçin.

Buradan kolaylıkla Windows 10 güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.

macOS Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?

Öncelikle Apple menüsünden Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

Ya da alternatif olarak App Store bölümünden Güncellemeler bölümünü seçiyoruz

Ardından güncellemeleri kontrol etmek için Yazılım Güncelleme bölümünü açıyoruz,

Bir güncelleme var ise buradan görüp güncelleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Ardından cihazımızı yeniden başlatarak işlemi sonlandırmış oluyoruz.

Unutmayın ki ekran kartı güncellemelerini düzenli bir şekilde yaparsanız, bilgisayar sağlığınız iyi durumda olacak ve oyunlardan vb. işlemlerden istediğiniz performansı alacaksınız.

Ekran Kartı Özellikleri Nasıl Öğrenilir?