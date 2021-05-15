Android Rehber Yedekleme Nasıl Yapılır?

Android kişilerini yedeklemenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Facebook’ta arkadaşlarınıza numaralarını göndermelerini söylediğiniz günler çoktan geride kaldı. Ayrıca kişilerinizi tek tek aktarmanız da artık gerekli değil. Android kişilerinizi yedeklemenin birçok yolu var. Bazıları kullanışlıdır ve bazıları değildir, ancak artık tüm bağlantılarınızı kaybetmeniz için hiçbir neden yok. En iyi yöntemi bulmanıza yardımcı olmak için buradayız, o halde başlayalım.

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Editörün notu: Cihaz üreticileri genellikle ayarları farklı şekilde düzenler ve adlandırır. Bu gönderideki bazı adım adım talimatlar, akıllı telefonunuzdakilerden farklı olabilir.

Android Kişileri Google Hesaba Yedekleme

Bu, kişilerinizin her zaman yedeklendiğinden emin olmanın en kolay ve en uygun yoludur. Google, Android’e sahip olduğu için, hizmetleri popüler mobil işletim sistemiyle çok iyi entegre edilmiştir. Kullanabileceğiniz birçok avantajdan biri, kişilerinizi Google’ın sunucularına kaydetmektir.

Bu rotaya gitmeye karar verirseniz, kişileriniz sürekli olarak Google hesabınızla senkronize edilecektir. Bu, mevcut tüm kişileri ve herhangi bir noktada eklediğiniz veya sildiğiniz kişileri de içerir. Telefonunuz ister aniden bozulsun, ister çalışmayı durdursun, isterseniz de cihaz değiştirmeniz gereksin, Android kişilerini Google hesabına yedekleyenlerin numaraları her zaman bulutta ve indirilmeye hazır olur.

Android cihazınızdan Ayarlar uygulamasına gidin. Hesaplar seçeneğini bulun. Gmail veya Google hesabınızı bulun. Ardından hesabınızı seçin. Hesap senkronize kısmıne gidin. Kişiler’in işaretlendiğinden emin olun. Kişiler uygulamasını açın. 3 satırlı menü düğmesine dokunun. Ayarlar’ı seçin. Kişiler senkronizasyon ayarlarına tıklayın. Cihaz kişilerini de senkronize et kısmını altındaki, Ayarları Yönet’i seçin. Goggle otomatik yedekleme ve senkronizasyon ayarlarını başarıyla açtınız.

Android Kişilerini Bir SD Kart Veya USB Depolama Birimi Kullanarak Yedekleyin

Bazı insanlar eski tarz şeyleri severler veya buluta güvenmezler. Bu nedenle, Android kişilerini yedeklemek için harici depolama kullanmak, numaralarınızı güvende ve sağlam tutmanın başka bir ana yoludur. Bu, bir SD kart veya herhangi bir USB depolama cihazı ile yapılabilir.

Kişiler uygulamanızı açın. 3 satırlı menü düğmesine basın ve Ayarlar’a gidin. Dışa Aktar’ı seçin. Kişi dosyalarınızın saklanmasını istediğiniz yeri seçin. Bu durumda, SD kartınızda veya USB depolama biriminizi seçebilirsiniz. Talimatları izleyin ve depolama cihazınızı güvenli bir yerde saklayın. Ayrıca bulut hizmetinizde saklayabilir ve gerektiğinde bu hizmeti çekebilirsiniz.

Android Kişilerini SIM Kartınıza Yedekleyin

En yeni Android cihazlar, kişileri SIM kartınızda saklamayı daha karmaşık hale getirir. Google’ın resmi Kişiler uygulaması artık yalnızca SIM karttan kişi içe aktarmaya izin veriyor, dışa aktarmaya izin vermiyor. Aynı şekilde, söz konusu uygulamadan artık kişileri SIM kartınıza tek tek ekleyemezsiniz. Bunun nedeni, şu anda daha uygun alternatiflerimiz olduğu için bu sürecin gereksiz görülmesi olabilir.

Bazılarınız üretici tarafından üretilen Kişiler uygulamalarını kullanıyor olabilir ve bunlar kişileri SIM kartınıza aktarmanıza izin verebilir. Samsung’un Kişiler uygulamasında durum böyledir. Eğer Samsung’un uygulamasını kullanıyorsanız, yapmanız gereken tek şey 3 noktalı menü düğmesine basıp içe veya dışa aktar seçeneğine tıklamaktan ibaret.