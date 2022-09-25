dynamicSpot’a ilk bakış: Apple’ın Dinamik Adası’nı (Dynamic Island) Android telefonunuza getirme

Apple, tasarım hakkında açıkça bir iki şey biliyor ve her yıl birinci sınıf iPhone donanımını piyasaya sürmek, akıllı telefon endüstrisinin trend belirleyicisi olarak en üst sıralarda yer almasını sağladı. Bir düşünün – şirket kulaklık jakını durdurduğunda, neredeyse her büyük Android üreticisinin aynı yolu takip etmek için acele ettiğini gördük. Ancak bazen işler tam tersi yönde ilerler ve Android telefonlar sonunda iPhone özellikleri için çıtayı ayarlar.

Samsung gibi markalar, öne bakan kameraları için dairesel delikli kesikler lehine çentiği bıraktı. Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max‘in bu ay yalnızca Dynamic Island adlı hap şeklinde bir kesime geçiş yapmasıyla modaya uygun bir şekilde bu trende geç kalmış olabilir, ancak yine de oldukça izlenim bırakmayı başarıyor. Android geliştiricileri, Apple’ın uygulamasının yazılım tarafını kopyalamayı denemek için hızlı davrandılar ve bugün, dynamicSpot adlı bir uygulamanın, Dynamic Island deneyimini Android’e getirmede ne kadar başarılı olduğunu kontrol ediyoruz.

iPhone 14 Pro‘daki Dinamik Ada, kesinlikle elde ettiğimiz şey için uygun bir isim gibi geliyor – ekrandaki selfie kamerayı çevreleyen dikdörtgen hap şeklindeki oyuk ve Face ID donanımı, bir piksel denizinde bir ada gibi orada yüzüyor. Hapdaki bir bildirime dokunduğunuzda, animasyonla ve boyutu değiştirerek yanıt verir, hap şeklindeki oyuğun fiziksel olarak genişlediği yanılsamasını yaratır (bildirim simgeleri, devam eden arka plan görevleri ve gelen uyarılar için göstergeleri barındırmaya yardımcı olur). Bu efektler, iPhone’lar tarafından kullanılan OLED ekranlarda görsel bir şölendir (bir LCD’de alacağınızdan çok daha derin siyahlar üretebildikleri için).

Geçen hafta, tema geliştiricileri bir Xiaomi telefonunda Dinamik Ada’nın nasıl görünebileceğini gösterdi. Umut verici olsa da, bu aynı zamanda bir şirketin cihazlarına özel bir çözümdü ve en son kontrol ettiğimizde tema hala onay bekliyordu. Ancak XDA Developers, erken erişimde dynamicSpot adlı yeni bir uygulamayı tespit etmeyi başardı. Android telefonlarda Dynamic Island görsel deneyimini özlüyorsanız bu mükemmel bir çözüm olabilir. (Google Pixel 6 veya Samsung Galaxy S22 serisi gibi merkeze hizalanmış delik delme kameraları.) Uygulama, Bixby düğme yeniden eşleyici uygulaması ve OnePlus telefonları için bildirim ışığı uygulamasıyla da bilinen geliştirici Jawomo’nun buluşudur.

Yüklendikten sonra, hafif uygulama, ekranınızın kamera kesimini bildirim simgeleriyle çevreleyen siyah hap şeklinde bir çubuk oluşturur. Hapa uzun bir dokunuşla adayı büyütebilirsiniz, kısa bir dokunuş sizi bildirim uygulamasına bağlar. Bu size ters geliyorsa, küçük bir IAP bu etkileşimleri değiştirmenize olanak tanır. Android’deki diğer bildirimlerde olduğu gibi, kapatmak için kaydırabilirsiniz ve uyarıya erişmeden önce hap kaybolursa, güvenilir bildirim gölgenizi açmanız yeterlidir.

dynamicSpot’u kullanmaya başlamak için, bildirimlerinizi okuması ve diğer uygulamalar üzerinde çizim yapması için ona izin vermeniz gerekir. Ayrıca, işlemin arka planda rahat çalışabilmesi için güç tasarrufu kısıtlamalarını kapatmanızı da öneririz. Geliştirici, uygulamanın internete bağlanmadığını, bunun da gizlilik için kulağa hoş geldiğini, ancak Bluetooth ve GPS gibi diğer izinlerin olmamasının, Bluetooth cihazları bağlandığında uyarıları gösterme yeteneğini kaybettiği anlamına geldiğini belirtiyor.

Hâlâ erken erişimde olan bir uygulama için dynamicSpot zaten oldukça yetenekli. Her biri için ayrıntılı kontroller ve bazıları için hızlı işlem düğmeleri ile birlikte tüm yüklü uygulamalar için bildirimleri destekler.

Kişiselleştirme uygulamasının temiz kullanıcı arayüzü, bildirim adasını açıp kapatmak için bir anahtarın yanı sıra dikey konumunu, genişliğini ve yüksekliğini değiştirmenize olanak tanıyan ayarlara sahiptir, böylece ada kameranızla mükemmel bir şekilde hizalanır. Kullanışlı bir test düğmesi bile vardır, bu nedenle bildirimlerinizin nasıl görüneceğini görmek için bir arkadaşınızın size mesaj atmasını beklemeniz gerekmez. Uygulamanın sahip olmadığı şey, adanın yatay konumunu ayarlamak için herhangi bir kaydırıcıdır, bu nedenle, OnePlus Nord 2 gibi köşede selfie kamerası kesikleri olan telefonları desteklemez.

Pro sürümü için küçük bir ücret öderseniz, bir bildirim geldikten sonra hapın ne kadar kalacağını ve ekran kapatıldığında adanın nasıl davranacağını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca pil seviyesi yüzde 15’in altına düştüğünde ve telefon tamamen şarj olduğunda uyarıların kilidini açabilirsiniz.

Bu kadar kısa bir sürede geliştirildiği tahmin edilen bir uygulama için, dynamicSpot zaten etkileyici bir özellik ve tasarım seviyesi sunuyor. Yine de, bunun devam eden bir beta olduğunu anlıyoruz ve kullanıcılar kullanırken birkaç sorunla karşılaşabilirler. Örneğin, ilk başta hap simgelerinizin yanında bir kopya oluşturarak bildirim açılır pencereleri göreceksiniz, ancak çözüm basittir – yüklü uygulamalar için kayan bildirimleri devre dışı bırakın. Muhtemelen bunu manuel olarak ayarlamak isteyeceksiniz, çünkü dynamicSpot bunu sizin için yapacak bir geçişe sahip olsa da, bu başka bir ödeme duvarlı Pro özelliğidir.

Diğer küçük rahatsızlıklar arasında, oynatma ilerleme çubuğunun her iki tarafında yanlış ortam süresinin görüntülenmesi, bazı bildirimler için hızlı işlem düğmelerinin olmaması ve şarj göstergesinde yanlış sistem saati ve tarihinin görüntülenmesi yer alır.

Daha da önemlisi, telefonunuzdaki ana ekrana dönmek, adaya çalışan bir uygulamayı en aza indirmez; bu, Apple’ın uygulamasından farklı olan en büyük davranış değişikliklerinden biridir. Bunun gibi uygulamaların, uygulama başlatma animasyonlarını kontrol ettikleri için Nova Launcher gibi Android başlatıcılarla daha sıkı entegrasyondan yararlandığını görmemiz çok güzel olurdu. Gelecek vaat eden başlatıcılar arkasındaki geliştiriciler de kendi uygulamalarına bir tür ada tarzı özelliği entegre ederse şaşırmayacağız.

Bir veya iki hafta içinde geliştirilen Android taklitçilerinden iPhone adası düzeyinde bir dinamizm ve tasarım beklemek haksızlık olur, ancak bunun gibi uygulamalar, iOS tarzı bir görünüm için tema ve özelleştirme meraklılarının başvurduğu çözüm olma yolunda ilerliyor. Geliştirici, daha fazla özel animasyon, etkileşim eklemeyi ve uygulama desteğini iyileştirmeyi vaat ediyor, ancak bununla ilgili küçük sorunları da gidermelerini umuyoruz. Tüm bunların kulağa nasıl geldiğini beğendiyseniz ve bir dönüş yapmakla ilgileniyorsanız, OLED ekrana sahip dynamicSpot’u yüklemek için bir Android cihaza ihtiyacınız var.

Dynamic Island – dynamicSpot Ücretsiz Play Store'dan indir