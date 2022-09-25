Android telefonunuzda SIM kilidi nasıl etkinleştirilir

SIM kart size dünyanın her yerinde konuşma ve metin mesajları gönderme olanağı sağlar. Aynı zamanda banka hesabınıza, sosyal medyanıza ve diğer kişisel bilgilerinize açılan bir kapıdır. Telefon hırsızlığı durumunda, operatörünüzle iletişime geçerek SIM kartınızı hızlı bir şekilde bloke edebilirsiniz. Ancak, hasar verildikten sonra bunu çok geç fark edebilirsiniz. Cihazınızda bir SIM kart yuvası varsa, Android’de SIM kartınızı korumak için ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilirsiniz.

SIM kart kilidi özelliği, yıllardır en iyi Android telefonlarda bulunuyor. Etkinleştirdikten sonra, yeniden başlattıktan veya başka bir telefona aktarıldıktan sonra SIM kartınızın dört haneli parolasını gireceksiniz.

Android’de bir SIM kart kilidi nasıl kurulur

Bir SIM kart kilidi ayarlamak, operatörünüz tarafından belirlenen varsayılan parolayı girmenizi gerektirir. Çoğu durumda, parola 0000, 1111 veya 1234’tür. Üç denemeden sonra SIM’inizin kilitlenmesini önlemek için, SIM’inizi tutan plastik kartta bunu arayın. Üç başarısız deneme SIM kartınızı bloke ettiğinden ekstra dikkatli olun. Ardından, engellemesini kaldırmak için operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekir.

Ayarlar > Güvenlik > Diğer güvenlik ayarlarına gidin. SIM kart kilidi‘ne dokunun. SIM kartı kilitle‘yi açın ve ilk kez etkinleştiriyorsanız varsayılan PIN‘i girin. Etkinleştirildiğinde, varsayılan PIN’i değiştirmek için SIM PIN‘ini Değiştir’e dokunun. Eski PIN’inizi girin, yeni PIN’inizi girin ve Tamam’a dokunun. Eski PIN’inizi girerken çok dikkatli olun. Üç kez yanlış PIN’i girmek SIM’inizi bloke eder. Özelliği test etmek için telefonunuzu yeniden başlatın.

SIM farklı bir telefona aktarıldığında, ister iPhone ister Android olsun, kilidi açılana kadar kullanamazsınız. Kilitli SIM’inizi başka bir iPhone veya Android cihazına taktığınızda “Sim kilitli” uyarısını görürsünüz.

SIM kilidini etkinleştirme işlemi bir telefondan diğerine farklılık gösterebilir. Hangi telefona sahip olursanız olun, SIM kilidini aramak ve etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasındaki arama kutusunu kullanın.

SIM kartınızı korumanın diğer yolları

Dolandırıcılar, SIM kartınıza erişmek ve telefonunuzun kontrolünü ele geçirmek için SIM değiştirme olarak da bilinen SIM kimlik avını kullanır. Bunun için spam gönderenler, sosyal medya ve diğer çevrimiçi hesaplarınızdan mümkün olduğunca çok kişisel bilgilerinizi toplar. Ardından, operatörünüzü ve müşteri yöneticisini, kendileriyle iletişim kurduğunuzu düşünmeleri için kandırırlar ve numaranızı (dolandırıcının) sahip oldukları yedek bir SIM karta aktarmalarını isterler. Bu nedenle, sosyal medya web sitelerinde herkese açık olarak ayarlanmış kişisel bilgileriniz varsa, bunları kaldırın. Bu saldırılar nadir olsa da, üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir.

Kendinizi ve telefonunuzu korumanın başka yolları da var. Çok fazla spam arama alırsanız, Android’de spam aramaları nasıl engelleyeceğinizi öğrenin.