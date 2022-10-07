Android telefonunuzu Galaxy Watch 4’ten nasıl kontrol edebilirsiniz?

İnsanların akıllı saat satın almasının bir nedeni, akıllı telefonlarda geçirdikleri zamanı azaltmaktır. Çoğu akıllı saat bu konuda harika bir iş çıkarsa da, Wi-Fi, Bluetooth, el feneri ve cihazınızın kilidini açmanız gerekebilecek etkin noktalar gibi cihazları açma ve kapatma gibi kontrollerden yoksundur. Ardından, tek gereken, dakikalarca ya da saatlerce süren sonsuz kaydırmaya yol açan bir Instagram bildirimidir. Bununla birlikte, en iyi Wear OS akıllı saatlerinden birine, Galaxy Watch 4‘e veya herhangi bir Wear OS destekli giyilebilir cihaza sahipseniz, telefon özelliklerini saatinizden değiştirmek ve kontrol etmek için SimpleWear adlı bir uygulamayı kullanın.

Uygulamanın çalışması için Android’de yönetici izinlerine ihtiyacı olmasına rağmen, açık kaynaklı bir uygulamadır, bu nedenle casusluk ve verilerinizi çalma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. SimpleWear’ı Galaxy Watch 4’ünüze nasıl kuracağınız ve telefonunuzu nasıl kontrol edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Telefonunuzu Galaxy Watch 4’ten nasıl kontrol edebilirsiniz?

Bunun iki bölümü vardır: SimpleWear’ı Galaxy Watch 4’ünüze ve telefonunuza yüklemek ve yardımcı uygulamadaki tüm izinleri vermek.

SimpleWear uygulamasını Galaxy Watch 4’e yükleyin

Uygulama menüsünü açmak için aşağıdan yukarıya doğru kaydırın. Açmak için Play Store simgesine dokunun. Arama simgesine dokunun ve SimpleWear’ı arayın. SimpleWear uygulamasını yükleyin.

SimpleWear’ı Android cihazınıza yükleyin

Google Play Store’a gidin. SimpleWear’ı arayın ve yükle’ye dokunun. Kurulduktan sonra Aç‘a dokunun.

Play Store’da SimpleWear’ı görmüyorsanız, APK’sını Google Play Store olmadan veya resmi GitHub sürümleri sayfasından indirin ve yükleyin. Ek olarak, Google Play Store’da SimpleWear tamamlayıcı uygulamasını bulamıyorsanız, uygulamayı saatinizde çalıştırın ve Telefon ve ok ile mavi simgeye dokunun. Bu, telefonunuzdaki Google Play Store’daki uygulama sayfasını açar.

SimpleWear Kullanıcı Puanı: 4.9 Play Store'dan indirin

SimpleWear nasıl kurulur

Uygulamayı her iki cihaza da yükledikten sonra, kurulum sürecini başlatmanın zamanı geldi. Tek yapmanız gereken yardımcı uygulamadaki talimatları takip etmek ve kısa sürede telefonunuzu kontrol ediyor olacaksınız.

SimpleWear’ı başlatın. Tüm izinlere izin ver. WearOS cihazıyla eşleştir izni, saatinizdeki Saatinizin diğer Bluetooth cihazlarına 30 dakika boyunca gösterilmesine izin ver seçeneğine dokunmanızı gerektirebilir. Etkinleştirildiğinde, saatiniz uygulamada görünür. Kilit Ekranı izni, uygulamaya yönetici hakları vermenizi gerektirir ve geri kalanına ekrandaki açılır pencereler kullanılarak izin verilebilir.

Artık kurulumu tamamladığımıza göre, Galaxy Watch 4’te SimpleWear uygulamasını nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

SimpleWear uygulaması nasıl kullanılır?

Artık saat telefona bağlı olduğuna göre, Android cihazınızı Galaxy Watch 4’ünüzden kontrol etmek için SimpleWear’ı nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Saatinizde SimpleWear uygulamasını açın. Özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Eylemler menüsünün altındaki kutucuklara dokunun. Varsayılan ızgara görünümünü bir liste düzenine değiştirmek için, uygulamaların ayarlarını açmak için üç nokta simgesine dokunun veya yukarı kaydırın. Ayarlar menüsü ayrıca Gösterge Tablosu ve Döşeme Düzenleyicilerini de barındırır. Bir karo ekleyebilirsiniz. Ancak, Samsung’un hızlı ayarlarında daha fazla kutucuk olduğu için onu fazla kullanmayabilirsiniz. SimpleWear’ın döşemesi, Samsung’un kapsamlı üç sayfalık hızlı ayar seçenekleriyle karşılaştırıldığında şöyle görünüyor.

Uygulamayı kullanarak kontrol edebileceğiniz her şey:

Wi-Fi, Hotspot ve Bluetooth’u etkinleştirin ve devre dışı bırakın.

El fenerini açıp kapatın.

Ekranı anında kilitleyin.

Rahatsız Etmeyin’i açın ve kapatın.

Zil, Titreşim veya Sessiz moduna geçin.

Telefonunuzdaki ses uygulamalarından medya oynatın.

Uygulamaları saatten açın.

Parlaklığı kontrol edin ve otomatik olarak ayarlayın.

Telefonunuzun Bluetooth özelliğini saatten kapatırsanız, saatinizin telefonunuzla aynı Wi-Fi ağına bağlı olması koşuluyla uygulama telefonunuzu senkronize etmeye devam eder.

Ayrıca mobil verileri ve konumu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın ve birkaç ADB komutu çalıştırın. SimpleWear’a WRITE_SECURE_SETTING iznine erişim vermek için GitHub’daki resmi kılavuzu izleyin.

SimpleWear, Google’ın Ekosistem sorununu vurguluyor

Akıllı saat, sık telefon kullanımını ortadan kaldırmak içindir. Arama ve metin mesajları alma ve yapma, müziği kontrol etme ve desteklenen uygulamaları senkronize etme gibi Wear OS’nin doğru yaptığı birçok şey vardır. Yine de SimpleWear, Google’ın daha iyi hale getirmek için platforma getirebileceği diğer küçük ama etkili ekosistem özellikleri hakkında harika bir fikir veriyor.