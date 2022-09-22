Android uygulaması nasıl güncellenir

Uygulama güncellemeleri, herhangi bir işletim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni özellikler getiriyorlar ve güvenlik sorunlarını düzeltiyorlar. Play Store’da otomatik güncellemeleri açtığınızda, uygulamaları güncel tutma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ancak, Play Store’da güncelleme bulunmayan bir uygulamayı güncellemek isterseniz manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

En iyi Android telefonları kullanmanın yaygın bir yolu Google Play Store’dur. Ancak, Android’in açık doğası sayesinde, üçüncü taraf uygulamaları ve web sitelerini kullanarak uygulamaları güncellemenin başka yolları da vardır.

Google Play Store’u kullanarak Android uygulamaları nasıl güncellenir?

Google Play Store, çoğu Android telefona önceden yüklenmiş olarak gelir ve uygulamalarınızı güncellemenin en kolay yoludur.

Google Play Store‘u açın. Sağ üst köşede, profil fotoğrafınıza ve ardından Uygulamaları ve cihazı yönet‘e dokunun. Güncellemeler varsa, Güncellemeler mevcut mesajını görürsünüz. Tümünü güncelle‘ye dokunarak bu sayfadaki uygulamaları güncelleyebilirsiniz. Mevcut tüm güncellemeleri görmek istiyorsanız Ayrıntıları gör‘e dokunun. Güncellemenin getirdiği değişiklikleri ortaya çıkarmak için küçük aşağı oka dokunun. Aramayı bitirdikten sonra Tümünü güncelle‘ye dokunun.

Bir geliştirici, uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü gönderdiğinde, Play Store’da görünmesi birkaç saatten bir güne kadar sürebilir. Uzun süredir büyük bir uygulama güncellemesi bekliyorsanız, uygulamanın güncellenmiş sürümünü bir Android Paket Dosyası aracılığıyla manuel olarak yüklemek isteyebilirsiniz.

APK kullanarak Android uygulamaları nasıl güncellenir

Android, uygulamaları ve hizmetleri yüklemek için Android Paket dosyalarını (APK’ler) kullanır. APK’ları kullanarak yeni uygulamalar yükleyebilir ve mevcut uygulamalarınızı güncelleyebilirsiniz. APK Mirror, en popüler APK depolarından biridir. Güncellemeye çalıştığınız uygulamanın birçok sürümü olabileceğinden, APK Mirror aracılığıyla güncellenmiş bir uygulama sürümünü yüklemek zor ve bunaltıcı olabilir.

İpucu: Uygulamanın hangi sürümünün cihazınızda yüklü olduğundan emin değilseniz, Ayarlar > Uygulamalar > Tüm uygulamalar‘a gidin, uygulamayı aratıp dokunun ve ardından Sürümü kontrol et‘e dokunun.

Bir APK indirirken normal bir APK dosyası ve bölünmüş APK’lar içeren bir uygulama paketi göreceksiniz. İlkinin nasıl çalıştığına bakalım çünkü onunla çalışmak daha kolay. APK’lar, Android’in yerleşik paket yükleyicisi kullanılarak birkaç dokunuşla yüklenebilirken, APK Mirror uygulaması veya Split APKs yükleyicisi kullanılarak bir Uygulama paketi yüklenebilir.

Uygulamaları nasıl yandan yükleyeceğinizi bilmiyorsanız, süreç boyunca size yol gösterecek ayrıntılı bir kılavuz oluşturduk.

Aurora Store’u kullanarak bir Android uygulaması nasıl güncellenir

Aurora Store, Android uygulamaları için güvenilir bir açık kaynak mağazasıdır. Play Store’da bulunan popüler uygulamaların çoğu Aurora Store’da mevcuttur. Uygulama, yeni uygulamaları yüklemenin yanı sıra, Play Store’dan daha hızlı gelen yeni güncellemeleri yükleyebileceğiniz bir güncellemeler bölümüne sahiptir.

Resmi Aurora Mağazası web sitesine gidin. Kararlı sürüm için indirme bağlantısına dokunun. Yine de indir‘e dokunun ve dosyayı açın. Yükle düğmesine dokunarak uygulamayı yükleyin. Kurulduktan sonra açın. Hizmet Şartlarını kabul edin ve İleri‘ye dokunun. Oturum yükleyiciyi seçin ve bir tema seçin. Gerekli tüm izinleri verin. Google’ı kullanarak veya bir Anonim oturum oluşturarak oturum açın. Güncellemeler sekmesine gidin. Güncelle düğmesine dokunun ve indirme işleminin bitmesini bekleyin. Güncelle‘ye dokunun.

Aurora Store, F-Droid’den uygulama indirmenize de izin verir. F-Droid, başka bir Google Play Store alternatifidir, ancak Android için ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamalara sahiptir. Gizliliğinize önem veriyorsanız, açık kaynaklı uygulamalar yüklemek onu korumaya yönelik harika bir ilk adımdır. Aurora Store’da F-Droid uygulamalarını etkinleştirmek için Ayarlar > Filtreler’e gidin ve ardından Filtre F-Droid uygulamalarını kapatın.

Tüm üçüncü taraf uygulama mağazalarına güvenilemez

Daha önce birçok üçüncü taraf Android uygulama mağazası kötü amaçlı yazılım dağıtmakla suçlandığından, uygulamaları yalnızca güvenilir web sitelerinden indirmek önemlidir. APK Mirror ve Aurora Store gibi web siteleri ve mağazalar ya çok büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir ya da açık kaynaklıdır ve bu nedenle güvenilir olabilir.

Yasal görünen bir uygulama mağazasına rastlarsanız, birkaç dakikalık araştırma gizliliğinizi korumada uzun bir yol kat edecektir. Telefonunuzda veya tabletinizde Google Play Hizmetleri yoksa, en iyi seçeneğiniz Google Play Store‘u cihazınıza yüklemektir.