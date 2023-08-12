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Android Yakında Tüm Cihazlarınızı Senkronize Etmeyi Kolaylaştıracak!

Tüm Android cihazlarınızın tek bir Google hesabına bağlı olması, Çağrı Değiştirme ve İnternet Paylaşımı gibi özelliklere izin veriyor. İlki oldukça açıklayıcı, ikincisi ise ana cihazınızın ağ bağlantısını diğer Android cihazlarınızla paylaşmanın kolay bir şekilde sağlıyor.

İbrahim Özbek

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android senkronize

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Günümüzün teknoloji devi Google, tek bir hesaba bağlı Android cihazlar arasında bağlantıyla ilgili yeni bir özellik hazırlıyor. Apple’ın mevcut Süreklilik özelliğine benzer olan bu özellik, kullanıcıların aynı ağda oldukları sürece cihazlar arasında bağlantı sağlayacak.

Tüm Android cihazlarınızın tek bir Google hesabına bağlı olması, Çağrı Değiştirme ve İnternet Paylaşımı gibi özelliklere izin veriyor. İlki oldukça açıklayıcı, ikincisi ise ana cihazınızın ağ bağlantısını diğer Android cihazlarınızla paylaşmanın kolay bir şekilde sağlıyor.

Google bu tür bir özellik için herhangi bir plan açıklamamış olsa da, “Cihazınızı Bağlayın” özelliğinin Ayarlar > Google > Cihazlar ve Paylaşım alt menüsünde görüneceğini öne sürüyor.

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Şu an için net tarih verilmese de, kısa süre içerisinde tüm Android cihazlar özelinde kullanılabilir hale gelecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsm

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