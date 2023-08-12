Android Yakında Tüm Cihazlarınızı Senkronize Etmeyi Kolaylaştıracak!

Günümüzün teknoloji devi Google, tek bir hesaba bağlı Android cihazlar arasında bağlantıyla ilgili yeni bir özellik hazırlıyor. Apple’ın mevcut Süreklilik özelliğine benzer olan bu özellik, kullanıcıların aynı ağda oldukları sürece cihazlar arasında bağlantı sağlayacak.

Tüm Android cihazlarınızın tek bir Google hesabına bağlı olması, Çağrı Değiştirme ve İnternet Paylaşımı gibi özelliklere izin veriyor. İlki oldukça açıklayıcı, ikincisi ise ana cihazınızın ağ bağlantısını diğer Android cihazlarınızla paylaşmanın kolay bir şekilde sağlıyor.

Google bu tür bir özellik için herhangi bir plan açıklamamış olsa da, “Cihazınızı Bağlayın” özelliğinin Ayarlar > Google > Cihazlar ve Paylaşım alt menüsünde görüneceğini öne sürüyor.

Şu an için net tarih verilmese de, kısa süre içerisinde tüm Android cihazlar özelinde kullanılabilir hale gelecek.

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