Android’de silinen metin mesajları nasıl kurtarılır

Çoğu kullanıcı ve işletme WhatsApp veya Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına geçmiş olsa da, birçoğu hala gerçek zamanlı uyarılar almak ve iletişimde kalmak için normal metin mesajlarını tercih ediyor. İster bir Google Pixel telefonu, ister en iyi Samsung Galaxy telefonu kullanın, yanlışlıkla silinen bir mesajı almak kolay değildir.

Google, her Android telefonda varsayılan Mesajlar uygulamasını sunarken, Samsung ve OnePlus gibi OEM’ler (orijinal ekipman üreticileri) tekliflerine farklı bir mesajlaşma uygulamasını entegre ediyor.

Mesajlar’da arşivlenmiş gelen kutunuzu kontrol edin

Mesajlar uygulamasındaki varsayılan kaydırma hareketleri bir mesajı arşivler. Mesajlar’daki konuşma dizilerinden birinde yanlışlıkla sola veya sağa kaydırırsanız, uygulama sohbet dizisini arşivler.

Önemli mesajları nasıl bulacağınız ve arşivden çıkaracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Android’de Mesajlar’ı açın. Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun. Arşivlendi’yi seçin. Arşivden çıkarmak istediğiniz mesaja uzun dokunun ve üst kısımdaki yukarı ok simgesine dokunun.

Google, Mesajlar’da Geri Dönüşüm Kutusu’nu sunmaz. Daha önce bir Google Drive yedeklemesini etkinleştirmediyseniz, silinen metin mesajlarını almak için üçüncü taraf veri kurtarma uygulamalarına güvenmeniz gerekir.

Samsung Galaxy telefonunda silinen metin mesajlarını kurtarın

Galaxy telefonlarındaki varsayılan One UI Messages uygulaması RCS’yi destekler ve uzun bir özellik listesiyle doludur. Samsung telefonunuzda bir metin mesajını sildiğinizde, Mesajlar uygulaması onu 30 gün boyunca Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir. Bir ay sonra Geri Dönüşüm Kutusu mesajı kalıcı olarak siler.

Samsung telefonunuzda Mesajlar uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun ve Geri Dönüşüm Kutusu’nu açın. Silinen metin mesajlarınızı kontrol edin. Almak istediğiniz mesaja uzun dokunun. En alttaki Geri Yükle’yi seçin ve aynısını ana gelen kutunuzda işaretleyin.

Operatör uygulamanızı kontrol edin

OEM’lerin yanı sıra mobil operatörler, Android telefonlarda kullanışlı işlevlere sahip metin mesajlaşma uygulamaları sunar. Operatörün mesajlar uygulamasını kullanırsanız, silinen metin mesajlarını kolayca geri yükleyebilirsiniz.

Üçüncü taraf veri kurtarma yazılımı ne olacak?

Web’de üçüncü taraf veri kurtarma uygulamaları sıkıntısı yoktur. Dr.Fone, PhoneRescure ve FonePaw gibi yazılım çözümleri, Android telefonunuzda silinen metin mesajlarını almak için uzun iddialarda bulunur.

Bu uygulamalar, telefonunuzda silinen verileri bulmak için hızlı tarama ve derin tarama gibi özellikler sunar. Bazı özellikler, beklendiği gibi çalışması için cihazı rootlamanızı gerektirir. Ayrıca, birkaç gelişmiş özellik bir aboneliğe mal olur ve sonuçlar garanti edilmez. Bu tür araçlardan herhangi biriyle devam etmeyi planlıyorsanız, para iade garantisini kontrol edin.

Android telefonunuzu rootlamak, üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

Alıcıya ulaşın

Bu hilelerden hiçbiri Android telefonunuzda metin mesajlarını almak için işe yaramazsa, gönderene ulaşmaktan başka seçeneğiniz yoktur. Kişide aradığınız kısa mesajın bir kopyası olabilir ve ondan mesajı tekrar iletmesini isteyebilirsiniz.

Google Drive’da Mesajlar yedeklemesini etkinleştirin

Böyle bir durumla karşılaşmamak için Android telefonunuzda Google Drive yedeklemesini etkinleştirmelisiniz. Google Drive, yüklü uygulama verilerini, medya dosyalarını, SMS mesajlarını, arama geçmişini, cihaz ayarlarını ve Google hesap verilerini yedekler.

Uygulama çekmecesini açmak için ana ekrandan yukarı kaydırın. Tanıdık bir dişli simgesiyle Ayarlar uygulamasını bulun. Sistem’e ilerleyin. Yedekle’yi seçin. Hesap deposunu kontrol edin ve aşağıdaki menüden yedekleme geçişini etkinleştirin.

Android telefonunuzun yedeği, Google hesabınızın depolama alanından sayılır. Varsayılan 15 GB depolama alanınız azaldıysa, biraz yer açın veya Google One planlarından birine abone olun.

Android cihazınızda silinen metin mesajlarını almak için, kurulum sırasında Android telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve Google Drive yedeklemesini geri yüklemeniz gerekir.

Üçüncü taraf bir SMS uygulaması kullanın

Silinen metin mesajlarını geri yüklemek için herkes bir bulut yedeklemesini ve uzun bir fabrika ayarlarına sıfırlama yöntemini tercih etmez. Onlardan biriyseniz ve uygun bir alternatif istiyorsanız, metinlerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için Pulse gibi bir üçüncü taraf SMS uygulamasını kullanın.

Pulse SMS, birden fazla tema seçeneği, mesajlarınızı masaüstünde kontrol etmek için bir web sürümü, Wear OS desteği, zengin web bağlantısı önizlemeleri, parola koruması, metin mesajlarını yedekleme ve geri yükleme yeteneği ve otomatik yanıtlar sunar. Bazı gelişmiş özellikler, ayda 0,99 ABD dolarından başlayan Pulse+ aboneliğinin bir parçasıdır.

Pulse SMS (Phone/Tablet/Web) Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Kayıp mesajlarınızı bulun

Google Mesajlar uygulamasını tercih ediyorsanız, Google Mesajlar web’de mevcut olduğundan, konuşmalara dizüstü bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz.