Spam aramalar can sıkıcıdır ve büyüyen internet ve akıllı telefon kültürüyle yakın zamanda yavaşlamazlar. Telefonunuza günde onlarca istenmeyen arama geliyorsa, onları durdurmanın birçok yolu vardır. Aslında, telefonunuzun çevirici uygulamasında yerleşik bir istenmeyen e-posta filtresine sahip olmanız, ancak bunu hiçbir zaman etkinleştirmemiş olma ihtimaliniz yüksektir.

Cihazınız varsayılan çevirici uygulaması olarak Google Phone kullanıyorsa, uygulamanın ayarlarında spam aramaları filtreleme seçeneği bulunabilir. Ancak Samsung gibi üreticiler kendi varsayılan telefon uygulamalarını paketler ve spam filtrelerini etkinleştirme süreci farklı olabilir.

Spam gönderenler telefon numaranızı nasıl alır?

Spam gönderenler, telefon numaranızı çoğunlukla sahte hayır kurumlarına bağışta bulunurken, yarışmalara girerken, arayan kimliği olan işletmeleri ararken vb. birçok yolla alırlar. Spam göndericilerin çoğu aynı zamanda üçüncü taraf veri sağlayıcılarından telefon numaraları satın alan tele pazarlamacılardır. Bu nedenle, numaranızı kolaylıkla vermemeniz önemlidir.

Diğer istenmeyen arama türleri arasında, diğer taraftaki kişinin bir banka acentesi veya bilgisayarınızı ve diğer ayrıntıları düzeltmek için kredi kartı bilgilerinizi isteyen bir bilgisayar dehası kılığına girdiği otomatik aramalar ve dolandırıcılık aramaları bulunur.

Android’de spam aramalar nasıl engellenir

Çoğu Android telefondaki varsayılan çevirici uygulamaları spam filtreleme özelliklerine sahip olsa da, Google Play Store’daki birçok üçüncü taraf uygulaması da aynısını yapabilir. Bununla birlikte, TechCrunch’ın birçok üçüncü taraf uygulamasının kişisel verileri çalmakla suçlandığını bildirdiği için varsayılan yöntemlere bağlı kalmanızı öneririz.

Samsung gibi üreticiler kendi çevirici uygulamalarını gönderiyor ve Google’ın Telefon uygulamasından tamamen farklı görünse de, bu uygulama üzerinde spam filtrelemeyi etkinleştirmek de benzer bir mesele. En iyi Android telefonların çoğu, Google Telefon ve Mesajlar uygulamalarıyla birlikte gelir ve bir Samsung kullanıcısıysanız, her iki uygulamayı da Google Play Store’dan kolayca indirebilirsiniz.

Google Telefon uygulamasını kullanarak istenmeyen aramalar nasıl engellenir?

Google Telefon uygulamasında spam filtrelemeyi nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Telefon uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve Ayarlar’a dokunun. Yardımcı bölümünde, Arayan Kimliği ve İstenmeyen Posta’ya dokunun. İstenmeyen aramaları otomatik olarak engellemeye başlamak için İstenmeyen aramaları filtrele seçeneğini açın.

Ancak, Google’ın spam filtrelemesi aşırı duyarlı olabilir. Test etmek için etkinleştirdiğimde, Telefon uygulaması teslimat personelinden gelen aramaları spam olarak göreceğinden Amazon’dan ya da benzer bir firmadan gelen birkaç paketimi kaçırabilirsiniz.

Özelliği devre dışı bıraktım; ancak, Ayarlar’da Arayanı ve İstenmeyen Posta Kimliğini gör seçeneğini seçerek istenmeyen aramaları tanımlayabilir ve yok sayabilirsiniz.

Spam gönderenleri manuel olarak engelle

Çoğu spam ve otomatik arama, rastgele telefon numaraları kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, aynı birkaç kişiden spam aramalar alıyorsanız, onları tek tek engelleyebilirsiniz.

Telefon uygulamasını açın. Engellemek istediğiniz numaraya uzun basın. Engelle’ye dokunun.

Üçüncü taraf uygulamaları kullanarak istenmeyen aramalar nasıl engellenir?

Telefonunuzda spam filtreleme özelliği yoksa bu son çareniz olmalıdır. Android’de spam aramaları engelleyen en popüler uygulamalardan bazıları burada.

Çoğu üçüncü taraf uygulaması saygın olsa da, bir geliştiricinin verilerinizi satma veya paylaşma olasılığı her zaman vardır. Varsayılan spam filtreleme yöntemlerine bağlı kalmanızı öneririz. Telefonunuz spam aramaları filtreleyemiyorsa, Truecaller oldukça basit ve sağlam bir çok yönlü spam engelleyici uygulamasıdır.

Truecaller ayrıca spam algılama işindeki en eski uygulamalardan biridir. Bununla birlikte, firma geçmişte birkaç önemli sorunla uğraşmak zorunda kaldı. 2019’da uygulamadaki bir veri ihlali, Hindistan’daki 47,5 milyondan fazla kişinin ayrıntılarını riske attı.

Ulusal Do Not Call Registry’ye kaydolun

ABD’de yaşıyorsanız, FCC, Ulusal Arama Yapma Kayıt Defterine kaydolarak telefonla pazarlama aramalarını devre dışı bırakmanıza izin verir. Kesinlikle kayıt olmanız gerekirken, kayıt defteri istenmeyen postaları sihirli bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır; aslında, hiçbir fark görmeyebilirsiniz.

Google Asistan’ın konuşmasına izin verin

Bir Google Pixel 6’ya (ve daha eski modellere de) sahip olmanın avantajlarından biri, Çağrı filtreleme gibi özel özelliklere erişmenizdir. Adından da anlaşılacağı gibi, Arama Tarama, Google Asistan’ın aramalarınızı yanıtlamasına olanak tanır ve karşı taraftaki kişiye sizi neden aradığını sorar.

Bu özellik, yalnızca kullanıcılara istenmeyen aramalardan kurtulmayı sağlamak içindir. Ancak bu özelliğin bir dezavantajı, yalnızca 10 ülkede mevcut olmasıdır.

Çağrı Tarama özelliği benzersizdir. Bununla birlikte, sınırlı kullanılabilirliği, desteklenen bir Pixel cihazına sahip olan ancak farklı bir ülkede yaşayanlar için bir seçenek değil. Google, özelliği diğer bölgelere yavaş yavaş genişletiyor. Bu nedenle umudunuzu kaybetmeyin. Bu arada, yukarıda bahsedilen yöntemler, Android’de spam aramaları engellemek için harikalar yaratmalıdır.

Spam aramalar artıyor; Onları durdurmanın yolları da öyle

Kullanıcılar her ay milyarlarca spam arama alıyor. İyi haber şu ki, spam aramaları belirleme ve engelleme konusunda önemli ilerleme kaydettik. İstenmeyen aramalar/mesajlar yakın zamanda durmayacak, ancak maruz kalmanızı en aza indirmenin yolları var.