Android’de Steam anahtarları ve kodları nasıl kullanılır?

Bir Steam hediye kartının fiziksel kopyasını kaybettiğiniz veya unuttuktan sonra ürün kodunuza tam anlamıyla erişemediğiniz bir durumla mı karşılaştınız?. Steam hesabınızdaki her şeyi hemen almak için güvenilir Android telefonumuzu kullanabilecekken neden kullanmak için bekleyelim? Aşağıda Steam hediye kartlarınızı (Cüzdan kodları) ve Steam anahtarlarınızı cep telefonunuzdan Steam hesabınıza ekleme sürecini gösteren bir kılavuz derledik.

Steam uygulamasını indirin ve yükleyin

Android uygulamasında Steam hesabınıza giriş yapmak için Steam Guard’ınızı geçmeniz gerekebilir. Steam Guard, hesabınıza bağlı ek bir güvenlik katmanıdır (iki faktörlü kimlik doğrulama); tanınmayan bir cihazda oturum açmaya çalıştığınızda, Steam hesabınıza erişmek için bir kod girmeniz istenir.

Google Play Store’a gidin. Arama çubuğuna “Steam” yazın veya aşağıdaki widget’ı alın. Uygulamayı indirip yükledikten sonra, uygulamayı başlatmak için Aç‘a dokunun.

Steam Kullanıcı Puanı: 3.9 Play Store'dan indir

Steam kodlarını ve anahtarlarını mobil cihazlarda kullanın

Steam uygulamasında Steam Cüzdan kodları nasıl kullanılır?

Steam uygulamasını başlatın ve Steam hesabınızda oturum açın. Sol taraftaki menüye gidin ve Mağaza > Hesap Ayrıntıları‘nı seçin.

Steam Cüzdanınıza para ekleyin > Steam Cüzdan Kodu‘na dokunun. Cüzdan Kodunuzu girin ve ardından göndermek için Devam‘a dokunun. Geçerli bir kod girdiğiniz sürece, doğrudan Steam Cüzdan fonlarınıza eklenecektir.

Beta Steam uygulamasında Steam Cüzdan kodları nasıl kullanılır?

Valve, kısa süre önce Android uygulamasının yenilenmiş bir sürümünü kullanıma sundu ve siz zaten betaya erken erişim elde etmiş olabilirsiniz. Beta sürümünü kullanarak Steam Cüzdan kodlarını kullanmak için adımlar ekledik.

Play Store Valve yazılım sayfasına gidin.

Yeni Steam uygulamasının açık betasına katılmak için Test kullanıcısı ol üzerine dokunun. Bunun, gelecek uygulamanın test sürümü olduğunu unutmayın; bu, kararlılık sorunlarının ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Programdan ayrıl‘a dokunabilir, mevcut (beta) sürümü kaldırabilir ve ardından yukarıdaki widget’ımızı kullanarak genel sürümü yeniden yükleyebilirsiniz. Test kullanıcısı olduğunuzda, mevcut mobil Steam uygulaması için bir güncelleme alacaksınız; aksi takdirde uygulamayı Google Play Store’dan indirin. Uygulamanız bir güncelleme aldıktan sonra Steam’i yeniden başlatarak beta sürümünü açın. Not: Güncellemeniz gelmezse, güncellemeyi her zaman APK Mirror aracılığıyla alabilirsiniz. Uygulamanın üst kısmında, Cüzdan > Steam Hediye Kartı veya Cüzdan Kodu Kullan üzerine dokunun. Cüzdan kodunuzu kutuya girin ve göndermek için Devam‘a dokunun; tutar otomatik olarak paranıza eklenecektir.

Mobil cihazlarda Steam anahtarları nasıl kullanılır?

Ne yazık ki, mevcut Steam mobil uygulaması ve beta Steam sürümü ile anahtarlarınızı doğrudan kullanamazsınız. Ancak, aşağıda ana hatlarıyla belirttiğimiz mobil web tarayıcınız aracılığıyla anahtarlarınızı kullanarak bunu aşmanın bir yolu var.

Web tarayıcınızı başlatın ve Steam anahtarı kayıt sayfasını ziyaret edin (ve gerekirse hesabınıza giriş yapın). Anahtarı Ürün Kodu kutusuna girin (TOS kutusunu da işaretleyin) ve göndermek için Devam‘a dokunun. Artık ürün anahtarınız etkinleştirildi ve Steam kitaplığınızdan indirilmeye hazır olacak.

Hareket halindeyken kodlarınızı kullanın

Bir mobil cihaza sahip olmak kullanışlıdır; Anahtarlarınızı ve kodlarınızı kullanmak için her zaman masaüstü uygulamasına erişmeniz gerekmez. Steam hesabınıza giriş yapabildiğiniz sürece hesabınıza her yerden erişebilirsiniz. Aynı uygulamanın farklı platformlarda kullanıma sunulmasının güzelliği budur (Chromebook’ta Steam’i bile edinebilirsiniz). Yenilenen Steam uygulaması Android’e giderken, kullanıcı deneyimi yalnızca daha iyi ve daha esnek hale gelecek.