Android’deki en iyi eğitim uygulamaları

Yeni bir şey öğrenmek, kişisel gelişim için popüler bir yıllık hedeftir ve bu hiç de şaşırtıcı değildir; hayatın önemli bir parçasıdır ve sizi daha büyük ve daha iyi bir kariyere fırlatmanıza yardımcı olabilir. Bilginizi artırmayı daha da kolaylaştıran şey, akıllı telefonunuzu, tabletinizi ve hatta Android uygulamalarını çalıştırabilen bir Chromebook’unuzu kullanarak bunu her yerden yapabilmenizdir. Bugünün özeti için seçilen çeşitli eğitim, yeni şeyler öğrenmenin yıllar sürmesi veya binlerce dolara mal olması gerekmediğini kanıtlıyor.

Memrise

Yeni bir dil öğrenmek, herkes için yepyeni bir dünyanın kapılarını açabilir. Bu dil öğrenme uygulaması 19 başlangıç ​​ve orta seviye seçenek sunar; diller arasında Çince, Danca, Felemenkçe, Fransızca, Japonca, Norveççe, İsveççe, Türkçe ve Yoruba bulunmaktadır. Her oturum, telaffuzlarına ve yazımlarına aşina olmanız için yeni kelimeler ve ifadeler konusunda size rehberlik eder. Ayrıca, öğrenilen kelimeleri takip edebilir ve gerektiğinde gözden geçirebilirsiniz.

Memrise ücretsizdir ve reklam desteklidir; ancak, reklamları kaldırmak ve “Yerlilerle Öğrenin” gibi tüm içerik ve özelliklerin kilidini açmak isteyenler için abonelik seçenekleri mevcuttur. Bu özellik sayesinde, ana dili İngilizce olan kişilerden binlerce videoya ve her birinin sonunda bir teste erişim elde edersiniz. Neyse ki, ücretsiz hesaplar için benzer bir “Immerse” bölümü var. Her gün altyazılı yeni bir kısa video klip akışı alacaksınız ve ana diliniz veya öğrendiğiniz dil arasında geçiş yapabilirsiniz. Ancak bu klipler bilgi kontrollerini içermez.

Memrise: Kolay Dil Öğrenimi Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

Duolingo

Bu uygulamanın misyonu, ödüller, çoklu egzersiz türleri ve kilitlenebilir hikayeler kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektir. Hintçe, Arapça, Vietnamca, Latince, Endonezyaca, Galce, Klingonca ve Zuluca dahil olmak üzere 40 dil arasından seçim yapabilirsiniz. Her derse başlamadan önce faydalı ipuçlarını görüntüleyebilir ve anahtar kelimelerinin telaffuzunu duyabilirsiniz. Konuşma ve dinleme, karşılaşacağınız en faydalı alıştırmalardan ikisidir. Ek olarak, ilerledikçe değerli taşlar, DP ve rozetlerle ödüllendirileceksiniz.

İşleri dengede tutmak için bir kalp sistemi de var. Ücretsiz, reklam destekli bir hesapla her gün beş kişiyle başlayacaksınız. Her yanlış cevap için bir kalp kaybedersiniz; ancak, önceki materyalleri uygulayarak veya her 5 saatte bir yeniden dolmasını bekleyerek kaybolan kalpleri geri yükleyebilirsiniz. Super Duoling, reklamları kaldıran ve sınırsız kalp, özel sınavlarla ilerleme takibi ve herhangi bir düzeyde test etme yeteneği gibi ekstra avantajlar ekleyen bir abonelik planıdır. Bonus olarak, Duolingo’nun çocuklara okumayı öğreten bir uygulaması da var.

Duolingo: İngilizce Öğren! Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

Brilliant

Matematik, bilim veya bilgisayar bilimi bilginizi artırmak istiyorsanız bu uygulama mükemmel bir seçenektir. Konular arasında Mantık ve Tümdengelim, Cebir, Matematiksel Düşünme, Geometri, İstatistik ve Olasılık, Yarışma Matematiği, Analiz ve İleri Matematik bulunmaktadır. Her ders, en karmaşık konuları bile parçalamak için rehberli etkileşimli alıştırmalar, yardımcı ipuçları ve ayrıntılı açıklamalar içerir.

Brilliant’ı kullanmak ücretsizdir ve reklamsızdır, ancak her alanda ne kadar öğrenebileceğiniz konusunda da sınırlıdır; yalnızca her kursun önizlemesini görürsünüz (bazıları diğerlerinden daha fazla ücretsiz ders sunar). Bu kişisel kullanım için harika olsa da, profesyonel gelişim veya eğitim amaçlı kullanım için aylık veya yıllık abonelik isteyeceksiniz. Bir abonelik, tüm kursların, tüm günlük zorlukların ve çevrimdışı modun kilidini açar.

Brilliant Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

Khan Academy

Brilliant gibi bu uygulama da matematik, bilim ve bilgisayar kullanımına yöneliktir. Ek olarak, ekonomi, sanat ve beşeri bilimler, okuma ve dil sanatları ve yaşam becerileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca SAT, LSAT, Praxis Core Math, Praxis Core Writing, Praxis Core Reading ve MCAT için hazırlık sunar. Khan Academy tamamen ücretsizdir ve reklam içermez.

İstediğiniz kadar kurs seçebilirsiniz ve her biri derslere ayrılmıştır. Her ders video talimatları, alıştırma alıştırmaları ve bir birim testi içerir; hatta bazı kurslar quizler içerir. Takılırsanız ipuçları ve adım adım talimatlar da mevcuttur. Ayrıca iki ila sekiz yaş arası (okul öncesi ila ikinci sınıf) için ücretsiz bir Khan Academy Çocuk uygulaması da var. Çocuklarınızın seveceği eğitici dersler, etkinlikler, kitaplar ve oyunlar sunar.

Khan Academy Kullanıcı Puanı: 4.8 Play Store'dan indir

edX

Kariyerinizi ilerletmek söz konusu olduğunda, bu uygulama kendi ligindeki en iyilerden biridir. EdX, dünya çapında en iyi üniversitelerden ve kurumlardan 3.000’den fazla iyi organize edilmiş kurs, program ve derece sunar. Çoğu kurs iki yol sunar: doğrulanmış (ücretli) ve denetim (ücretsiz). Doğrulanmış parkur için tek seferlik ücret kursa göre değişir ve genellikle 50 ile 300 dolar arasındadır. Bu ücreti ödemek, kurs materyallerine sınırsız erişimin, tamamlandıktan sonra doğrulanmış bir sertifikanın ve not verilen ödevlere ve sınavlara erişimin kilidini açar.

Bir kursu denetlerken, okuma materyaline, video derslere (cihazınıza indirebileceğiniz), not verilmeyen alıştırma ödevlerine (varsa) ve tartışma forumlarına erişiminiz olur. Kurs materyallerine yalnızca kurs süresince erişebileceksiniz; ancak, isterseniz yükseltme seçeneğine sahip olacaksınız. Bunu, Doğrulama Yükseltmesi Son Tarihinden önce yapmanız gerekir. Yine de tüm içerikler mobil uygulama için optimize edilmemiştir ve bazı kısımlar için bir web tarayıcısına yönlendirilebilirsiniz.

edX eğitici uygulamalar: e okul Kullanıcı Puanı: 4.8 Play Store'dan indir

Simplilearn

Sizi bir terfi, yeni iş veya yeni kariyere hazırlamaya odaklanan bu reklamsız uygulama, çeşitli kurslar, çevrimiçi eğitim kampları, profesyonel sertifikalar ve lisansüstü programlar sunar. En önemli kategorileri arasında Yazılım Geliştirme, Veri Bilimi, Dijital Pazarlama, Proje Yönetimi, DevOps ve Kalite Yönetimi bulunmaktadır. Tamamlandığında aldığınız sertifika da dahil olmak üzere tüm içerikler ücretsizdir.

Birçok kurs kısadır ve sadece birkaç saat içinde tamamlanabilir. Ayrıca, tüm dersler çevrimdışı görüntüleme için indirilebilir ve hareket halindeyken öğrenmeyi kolaylaştırır. Simplilearn’in “SkillUp Bytes” bölümü de özellikle zamanı kısıtlı olanlar için faydalıdır. Bu bilgi artırıcı videolar 60 saniyenin altında ve her gün yeni videolar ekleniyor. Uygulamada bulunan diğer değerli kaynaklar makaleler, indirilebilir e-kitaplar ve web seminerleridir.

Simplilearn: Online Learning Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Sololearn

Bu uygulama, bilgisayar programlama, veri bilimi veya web geliştirmeye odaklanmak isteyenler için idealdir. Reklam desteği ile kullanmak ücretsizdir; ancak, bir Pro hesabı sınırsız alıştırma derslerinin kilidini açar, reklamları kaldırır ve diğer şeylerin yanı sıra günlük öğrenme hedefleri belirlemenize olanak tanır. Python, C++, Java, C#, Kotlin, R, Go, PHP, Ruby ve Swift 4 dahil olmak üzere 17 programlama dili arasından seçim yapabilirsiniz.

Herkes bir proje oluşturabilir ve uygulama içinde paylaşabilir. Projeleri paylaşırken veya görüntülerken kullanılan tam kod görülebilir ve düzenlenebilir. Kodun ince ayarını yapmak, başka birinin projesine kendi akıllıca dönüşünüzü koymanıza ve bunun tersini yapmanıza olanak tanır. Başkalarının hangi kreasyonları ortaya çıkardığını görmenin yanı sıra, bilginizi test etmek ve genel lider panosunda nasıl biriktiğinizi görmek için diğer Sololearn kullanıcılarına karşı kodlama mücadelelerinde rekabet edebilirsiniz.

Sololearn: Learn to Code Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

Mimo

Bu kodlama uygulamasıyla, 6 aylık sertifikalı geliştirme programına aylık 499 $ veya bir kerelik 2.899 $’lık bir ücret karşılığında kaydolarak daha da ileri gidebilirsiniz. Haftada 20 saatlik program uzaktır ve 1’e 1 talimat ve kod incelemeleri içerir. Kariyer koçluğu ve mülakat hazırlığı yoluyla işe alım sürecinde bile yardım alacaksınız. Bu gelişmiş programın yanı sıra HTML, CSS, JavaScript, Python ve SQL öğrenmek için Mimo uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama reklam içeriyor olsa da, bunları kaldırmak ve tüm yol, proje ve zorluklar kitaplığına erişmek için Pro’ya yükseltebilirsiniz. Ayrıca daha zorlu alıştırmalar, sınırsız kodlama oyun alanı ve bir kodlama yolunu tamamladığınızda bir sertifika alacaksınız. Playground özelliği ile bir şablon seçebilir, bir proje (Python veya JavaScript programı, web sitesi veya React uygulaması) oluşturabilir ve bunu Web’de yayınlayabilirsiniz.

Learn Coding/Programming: Mimo Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indir

Bir eğitim hedefi belirlemek için neden gelecek yılın başına kadar bekleyesiniz?

Herkesin ilgi alanlarını tatmin edecek, hatta bazıları Android’deki en iyi uygulamaları oluşturan sayısız uygulamayla, yeni bir kariyer yoluna başlamak, becerilerinizi geliştirmek veya yeni diller öğrenmek için asla kötü bir zaman değildir. Hepsinden iyisi, bunu evde kanepede uzanırken, seyahat ederken, market kuyruğunda dururken yapabilirsiniz, adını siz koyun! Peki listenizde öğrenecek sırada ne var?