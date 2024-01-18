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Ünlü saat markası Anicorn ile Hideo Kojima’nın oyun stüdyosu Kojima Productions, Death Stranding saati geliştirdi, piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima tarafından kurulan oyun geliştirme stüdyosu Kojima Productions, geliştirdiği oyunlar ile ilgili olarak farklı markalarla geniş yelpazede iş birliği geliştirmeye devam ediyor. Kojima Productions’un son yaptığı hamle, Death Stranding oyunu ile ilgili oldu. Global çapta milyonlarca oyuncusu bulunan yapım için, Anicorn ve Kojima Productions işbirliğinde Death Stranding saati geliştirildi. Detaylara, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Anicorn ve Kojima Productions İşbirliğinde Death Stranding Saati Geliştirildi

Hideo Kojima’nın oyun stüdyosu Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayımlanan Death Stranding, uzun yıllardır popülerliğini artırarak yoluna devam ediyor. Her geçen yıl yeni oyunculara ulaşmaya devam eden yapım, milyonlarca gamer tarafından satın alınarak önemli bir başarıya imza atmış durumda. PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, macOS, Microsoft Windows (PC) ile iPadOS platformlarında bulunan Death Stranding’in oyun haricindeki materyallere konu olması da popülerliğini gösterir nitelikte.

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Global çapta en ünlü saat markalarından biri konumunda bulunan Anicorn ile Death Stranding temalı saat geliştirilmesi üzerine anlaşmaya varan Kojima Productions, söz konusu ürünün tanıtımını ve duyurusunu kısa bir video ile yaptı. Oyun stüdyosunun resmi sosyal medya hesaplarının yanı sıra, Hideo Kojima’nın şahsi sosyal medya hesaplarından da duyurusu yapılan ürünün videosu şu şekilde:

Oyunun Hayranları Ne Dedi?

Sportif tarzı ve renkleri ile dikkat çeken saat ile ilgili olarak sosyal medyada oyunun hayranlarından pek çok gamer da düşüncelerini dile getirdi. İşte Death Stranding hayranlarının Anicorn markası ile geliştirilen saat hakkında yaptıkları yorumlar:

“Çok güzel görünüyor. Sam’in BT’leri tespit etmesine yardımcı olmak için farklı modlara sahip harika bir saat kullandığınızı hayal edin. Yüksek kalp atış hızını tespit etme ve Sam’i uyarma modu, kiral yoğunluk yüksek olduğunda önceden ayarlanmış bir titreşim seçme modu, Sam’in kontrollü hasar almasına ancak güvende kalmasına vb. olanak sağlar.”

“Death Stranding saati Türkiye’de satışa çıkacak mı? Umarım makul bir fiyata ülkemizde de satışa çıkar da ben de alırım. Mümkünse 50 doları geçmemesini temenni ederim, ya da maksimum 100 dolar diyeyim. Üzeri bir fiyatta almam mümkün olmaz maalesef.”

“Eğer o saat ve sarıcı bende olsaydı, Sam’in BB’ye baktığı gibi ben de onunla ilgilenirdim. Death Stranding saati ne zaman Türkiye’ye gelir bu saat, ya da gelir mi bilmiyorum ama gelirse almaya çalışacağımı biliyorum.”