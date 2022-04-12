Anime Önerileri En İyi Animeler

Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Özellikle bazı animeler doğa üstü bir konu serüveni ile seyircilerini kendine çeker. Bazı animeler ise kan ve vahşet dolu sahneler ile oldukça başarılıdır. Günümüze kadar bir çok anime çıkmıştır bizlerde sizler için en iyi TOP 10 listesini hazırladık. Sizler için önerdiğimiz animeler şu şekilde;
One Piece
IMDB: 8,7
Dragon Ball Z
IMDB: 8,7
Slam Dunk
IMDB: 8,7
Hajima no ippo
IMDB:8,8
Shingeki no kyojin
IMDB: 8,8
Steins: Gate
IMDB: 8,8
One Punch Man Wanpanman
IMDB: 8,8
Hunter x Hunter
IMDB: 8,9
Cowboy Bebop
IMDB: 8,9
Death Note
IMDB: 9,0
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