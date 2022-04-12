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Anime Önerileri En İyi Animeler

Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Özellikle bazı animeler doğa üstü bir konu serüveni ile seyircilerini kendine çeker.

Mustafa

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Okuma Süresi: 4 dk.
anime

Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Özellikle bazı animeler doğa üstü bir konu serüveni ile seyircilerini kendine çeker. Bazı animeler ise kan ve vahşet dolu sahneler ile oldukça başarılıdır. Günümüze kadar bir çok anime çıkmıştır bizlerde sizler için en iyi TOP 10 listesini hazırladık. Sizler için önerdiğimiz animeler şu şekilde;

One Piece

One Piece

IMDB: 8,7

Dragon Ball Z

Dragon Ball Z

IMDB: 8,7

Slam Dunk

Slam Dunk

IMDB: 8,7

Hajima no ippo

Hajima no ippo

IMDB:8,8

Shingeki no kyojin

Shingeki no kyojin

IMDB: 8,8

Steins: Gate

Steins Gate

IMDB: 8,8

One Punch Man Wanpanman

One Punch Man Wanpanman

IMDB: 8,8

Hunter x Hunter

Hunter x Hunter

IMDB: 8,9

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop

IMDB: 8,9

Death Note

Death Note

IMDB: 9,0

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