En İyi Anime Oyunları

Anime kelimesi aslında Fransızcada ”dessin anime” şeklinde kullanılmıştır. Anime aslında Japon menşeili ve Japonlara özgü kendine has bir çizimi olan çizimlerin canlandırmasıdır. Günümüzde halen birçok takipçisi ve hayranı bulunmakta. Bunun yanında Anime’nin birçok türü bulunmakta. On sekiz yaş üstü animelerin yanı sıra yetişkinler için farklı türlerde anime çeşitleri bulunur.

Çocuklar için hazırlanan anime çeşitleri komedi unsurları içermektedir. Bunun yanı sıra çocuklar için hazırlanan anime çeşitleri eğitici özellik taşıması ile de bilinir. Ülkemizde ve dünyada anime hayranı bir hayli fazladır. Özellikle gençlik döneminde ki bir çok kişi anime türündeki yapımları izler.

Anime sektörünün bu kadar büyümesiyle beraber birçok anime oyunu piyasaya sürüldü. Özellikle aksiyon ve macera içeren oyunlar, birçok anime sever tarafından sevilerek oynanıyor. Bugün sizlere en iyi anime oyunlarından bahsedeceğiz.

Attack on Titan

Serinin çıktığı günden bugüne, bağımsız geliştiriciler tarafından çeşitli oyunları hazırlandı. Bazıları tarayıcı tabanlıydı, bazıları ise 3DS için çıkartılmış sürümlerdi. 18 Şubat’ta Japonya’da çıkışını gerçekleştiren Attack on Titan bu sefer oldukça iddialı bir şekilde geliyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlanan oyun, Dynasty Warriors‘dan tanıdığımız Koei Tecmo tarafından geliştiriliyor. Eren‘in keşif birliğine katılmasından surların tekrar saldırıya uğramasına kadarki dönemi anlatan Attack on Titan’ın yeni sezonu ise ek paketlerle oyunda yer alacak. Sonunda devlerin ve insanların arasındaki savaşı yeni nesil konsollarımızda deneyimleyebileceğiz.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük kitlelere ulaşmış olan Naruto serisinin ilk oyunu 2003 yılında GameCube için çıkışını gerçekleştirmişti. Aradan geçen 13 yılda onlarca Naruto oyunu çıkmış ancak hiçbiri geçen yıl çıkan sürüm kadar ilgi görmemişti. Anime severler için Street Fighter ve Tekken kadar değerli olan Naruto’nun dövüş oyunu aynı zamanda animesindeki hikayeleri de oynayabildiğiniz ve mangada bulunmayan bilgilere yer veren bir platform haline geldi. Obito‘dan Sasuke‘ye hatta Madara‘ya kadar 100 karakteri kontrolümüze sunan NS: Ultimate Ninja Storm 4‘ü en iyisi olarak kabul edebiliriz.

Bleach: Soul Resurrección

Anime dünyasında Naruto kadar köklü geçmişe sahip olan Bleach, PlayStation 3‘e özel olarak çıktı. Bu video oyunun hikaye modu da anime izleyenler için tatmin edici şeyler vadediyor. Ichigo‘nun, Hueco Mundo‘ya arkadaşlarıyla Inoue Orihime‘yi kurtarmaya gittiği bölümden başlayan hikaye, Aizen ve Ichigo‘nun savaşıyla son buluyor. Arkadaşlarınızla oynayacağınız rekabet modunda Ishida‘dan Kenpachi‘ye kadar 27 karakteri seçebilme imkanına sahipsiniz.

Dynasty Warriors: Gundam Reborn

Robotların öne atıldığı Gundam serisinin en dikkat çekici oyunu Dynasty Warriors: Gundam Reborn. Zarif insanların dev robotları komuta ettiği oyunda düşman ordularına karşı amansız bir savaş veriyoruz. Devasa bıçaklar ve özelleştirebildiğimiz zırhlarla kontrolümüze sunulan mekalarda kendi benliğimizi oluşturuyoruz. PlayStation 3 ve Vita‘larınızda rahatlıkla oynayabileceğinizi hatırlatalım.

One Piece Pirate Warriors 3

Korsan dünyasının bir numaralısı olmak ve tayfanızla bütün düşmanlarınıza karşı koymak mı istiyorsunuz? Anime dünyasının kutsal üçlülerinden One Piece‘in video oyunu Pirate Warriors 3, Luffy‘nin korsan olmak için yola çıkmaya hazırlandığı ilk bölümden Dressrosa hikayesine kadar, yani neredeyse 746 bölümlük bir zamanı kapsıyor. Pirate Warriors 3’ü oynadığımız zaman en az animesini veya mangasını okumuş kadar oluyoruz.

Afro Samurai

“Babanızı öldürenlerden intikamınızı almak için yolunuza çıkan her şeyi parçalara ayırın ve intikamın anlamını hatırlayın.” PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan Afro Samurai‘ın eşsiz müzik koleksiyonunun ve hip hop müziğin savaş sahnelerine kattığı canlılığın tadını çıkarın. Oyunun animesinin de beş bölümden oluştuğunu hatırlatalım.

Berserk and the Band of the Hawk

Çocukluğundan itibaren paralı askerlik yapan Guts‘ın hikayesini anlatan seri, anime dünyasının mihenk taşı desek yanlış olmaz. Yaklaşık 18 yıldır devam eden mangasıyla beraber oyun dünyasında da kendine yer bulan Berserk‘ün 2016 yılında çıkan oyununun yapımcısı Attack on Titan’ın yapımcısıyla aynı. PlayStation 4, PlayStation 3, Vita ve PC için satışa sunulan Berserk’ü oynamaya veya izlemeye başladığınızda kendinizi karanlık bir dünyaya hapsolmuş gibi hissedebilirsiniz.

SoulWorker

En iyi anime oyunlar arasında bulunan ‘SoulWorker’ Kore merkezli oyun şirketi Lion Games tarafından geliştirilmiştir. MMORPG türünde geliştirilen oyun üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Anime görseller içeren ve aksiyon temalı bir oyun olan SoulWorker’da çatışmalar yer alıyor. Aynı zamanda karakterlerin duygusal tepkiler gösterebildiği oyunda, oyuncuların amacı acımasız yaratıkları alt etmek.

Onmyoji

En iyi anime oyunları listesine giren ‘Onmyoji’ NetEaseGames tarafından geliştirilmiş ve 2016 yılında piyasadaki yerini almıştır. Oyun, PC, Android ve iOS platformlarında oynanabiliyor.

Genshin Impact



Anime tarzında geliştirilmiş oyunlar arasında yer alan ‘Genshin Impact’ 2020 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen kısa sürede oyun tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. PC, PS 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında oynanabilen oyunda 22 farklı karakter bulunuyor. Teyvat evreninde oynayan oyuncuların buradaki amacı ise görevleri yerine getirerek ilerlemek. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabildiğiniz oyunda her karakterin farklı yetenekleri ve özellikleri bulunuyor. Bu karakterleri bazı görevleri yerine getirerek alabiliyorsunuz.

Closers

Çıkış tarihi 2018 olan ve MMORPG türünde anime oyunlar arasında yer alan ‘Closers’ farklı karakterler ve hikâyeler sunuyor. Güney Kore merkezli Naddic Games tarafından geliştirilen oyunda, bazı yaratıkları ortadan kaldırmak için çeşitli güçlere sahip olan karakterler mevcut. Black Lambs ve Wolf Dogs adında iki takımın yer aldığı oyun bu karakterlerin mücadelesini konu alıyor. Oyunda başarılı olabilmeniz için yeni dövüş stilleri elde etmeniz ve karakterinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space



Listemize sırada Wright Flyer Studios tarafından geliştirilen ‘Another Eden: The Cat Beyond Time and Space’ ile devam ediyoruz. Mobil oyunlar arasında büyük bir ivme kazanan oyunun, geliştirici firma tarafından 2021’de Steam üzerinden bilgisayar için de piyasadaki yerini alacağı duyurulmuştu. Oyunun çocuk karakteri olan Aldo’nun dünyanın yok edilmesi için düzenlenen hain komployu keşfetmesini konu alan oyunda Aldo bir ekiple zamanlar arası seyahat ediyor.

Dragon Ball Z Dokkan Battle



Oyunculara savaş deneyimi sunan ‘Dragon Ball Z Dokkan Battle’ anime sevenlerin beğeneceği oyunlar arasında yer alıyor. Aksiyon türünde olan oyun Akatsuki Inc. tarafından geliştirilmiş ve 2017’de oyun dünyasındaki yerini almıştı. En güçlü karakterleri toplayarak bir ekip kurmaya çalıştığınız oyunda savaşıyor, sevdiğiniz karakterleri eğitiyor ve onlara yeni güç alanları yaratıyorsunuz.

Exos Heroes



Anime oyun önerileri listemizde tavsiye edebileceğimiz bir diğer oyun da ‘Exos Heroes’. LINE Games’in geliştirdiği ve 2020 yılında çıkan oyunun tüm özelliklerini öğrenmek biraz zamanınızı alabilir. Bol bol karakter topladığınız oyunlardan biri olan Exos Heroes’da bu karakterlerin da çeşitli rolleri bulunuyor. Karakterlerinizin yeteneklerini verimli kullandığınız takdirde rakiplerinizi de başarılı bir şekilde alt edebiliyorsunuz.

Pokemon Masters EX



Android ve iOS’larda oynayabildiğiniz Pokemon Masters EX’ DeNA Co.tarafından geliştirildi ve 2019’da piyasaya sürüldü. Gacha tabanlı bir oyun olan Pokemon Masters EX’de oyuncunun amacı güçlü Pokemon’ları yakalamak.

