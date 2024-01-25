Anomaly Agent Çıktı, Binlerce İnceleme Aldı – 25 Ocak 2024

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Ünlü Youtuber ve oyun eleştirmeni Enis Kirazoğlu, bilndiği üzere kendi oyun şirketini kurarak oyun geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Phew Phew Games isimli oyun stüdyosunu kuran Enis Kirazoğlu’nun geliştirmelerine başladığı Anomaly Agent isimli piksel grafikli aksiyon macera oyununun demosu da 2023 yılında gamerlar ile buluşmuştu. 2024 yılı ile birlikte nihayet Anomaly Agent çıktı. 24 Ocak Çarşamba günü piyasaya sürülen oyuna dair detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Anomaly Agent Çıktı, Fiyatı Ne Kadar?

Enis Kirazoğlu öncülüğünde geliştirilen ve Phew Phew Games tarafından; Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için çıkış yapan Anomaly Agent, geçtiğimiz haftadan ön siparişe açılmıştı. Oyun hali hazırda, sıraladığımız platformlar için satın alınabilir ve oynanabilir konumda. Anomaly Agent Steam fiyatı 5 dolar olarak belirlendi, bu fiyat üzerinden yüzde 20 dolayında indirim uygulanıyor ve güncel olarak 4 dolardan satılıyor.

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Oyun Kısa Sürede Binlerce İnceleme Aldı!

Anomaly Agent’ın piyasaya sürülmesinin ardından gamerlar adeta oyunu satın almak için sıraya girdi. Kısa sürede yalnızca Steam üzerinden 2 bine yakın inceleme alan oyunun bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtmekte yarar var. İlk günden on binlerce satılan Anomaly Agent’ın görmüş olduğu ilgiden, oyunu geliştiren ekibin de memnun olduğunu söyleyebiliriz.

Enis Kirazoğlu, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyunu satın alan ve incelemelerde bulunan gamerlara teşekkürlerini iletti. Ünlü Youtuber’ın Anomaly Agent’in çıkışına dair attığı twit de kısa sürede yüz binlerce görüntülenme aldı. Oyunun 52 saniyelik tanıtımının da yer aldığı söz konusu o twit:

Evet, sonunda o gün geldi be kardeşim. 🥰🥹



Anomaly Agent çıktı!!! pic.twitter.com/8ndPnYaSf2 — Enis (@EnisKirazoglu) January 24, 2024

Enis Kirazoğlu’nun paylaşımının altına gelen yüzlerce yorum arasında Redbull Türkiye’nin de yorumu ile dahil olması dikkat çekti. Bilindiği üzere ünlü Youtuber, Redbull Türkiye için bir yarışma programı çekmiş ve bu yarışma programı da son derece beğenilmişti. Redbull Türkiye ile Enis Kirazoğlu arasındaki olumlu ilişkilerin devam ettiği, gelen bu yorumla da teyit edilmiş oldu.

Anomaly Agent Müzikleri de Çok Beğenildi

Oyunun kendisi olduğu kadar, müzikleri de beğenildi. Oyunun müziklerini yapan Ali Barutçuoğlu’nun twitine buradan göz atabilirsiniz:

#AnomalyAgent için gelen tüm inceleme ve yorumlar çok sağ olun!



Çok soran olmuş, soundtrack de oyunla beraber çıktı arkadaşlar. 😊 Spotify, Apple Music, YouTube ve diğer tüm platformlarda Anomaly Agent (veya ilk parçanın adı “Anomaly Mayhem”) diye aratmanız yeterli! 🎶 pic.twitter.com/khxJAUG5hf — Ali Barutçuoğlu (@Ali_Locpick) January 25, 2024

Ayrıca 1 Şubat’tan itibaren Anomaly Agent Soundtrack’inin Steam’den de satın alınıp indirilebileceğini belirtelim.

Makul Gereksinimleri ile Neredeyse Her Bilgisayarda Oynanabilir!

Oyun tutkunlarının bu noktada aklına takılan konulardan birine açıklık getirerek haberimize son verelim. Anomaly Agnet piksel grafikli olduğu için neredeyse bütün bilgisayarlardan rahatlıkla oynanabilir. Anomaly Agent minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi *: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

* Steam istemcisi, 1 Ocak 2024’ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekliyor. Bununla birlikte, oyuna diğer platformlardan sahip olan kullanıcılar, Windows 7 ve üzeri donanıma sahip iseler Anomaly Agent’ı oynamakta bir sıkıntı yaşamayacaklardır.