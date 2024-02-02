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Ünlü Youtuber ve oyun eleştirmeni Enis Kirazoğlu’nun kurduğu Phew Phew Games isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl demosu piyasaya sürülen Anomaly Agent 2024 yılı ile birlikte çıkış yaptı. Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği yapım için, oyun sektörü eleştirmenleri de olumlu geri dönüşler sağladılar. Anomaly Agent inceleme puanları ve yorumları detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Anomaly Agent İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

2024 yılına damga vuran Türk yapımı oyunlardan biri olan Anomaly Agent için oyun incelemesi yapan siteler ve yorumcuların verdiği puanlar Metacritic üzerinden belli oldu. İşte Anomaly Agent’ın aldığı puanlar:

Try Hard Guides – 90/100

Softpedia – 90/100

GameGrin – 90/100

Hardcore Gamer – 80/100

Oyungezer – 80/100

Noisy Pixel – 70/100

MetaScore – 83/100

UserScore – 91/100

Yukarıdaki puanların yanı sıra, Anomaly Agent Steam üzerinden de şimdiye kadar 5 bine yakın inceleme aldı. Oyun, bu incelemelerde de “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladı. Çıkışının üzerinden henüz 10 gün geride kalmışken oyunun yakaladığı başarı, Türk oyun sektörü adına da önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

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Oyuncu Yorumları Ne Durumda?

Oyuncuların ve oyun eleştirmenlerinin Anomaly Agent hakkındaki incelemelerinden ve yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Anomaly Agent, garip ve ilginç karakterlerle ve yürütmesi tatmin edici akışkan mekaniklerle dolu, olağanüstü tuhaf bir maceradır. Oyuncular, geleceğin tuhaf, esprili dünyasını keşfederken ve klasik türün bu modern versiyonunda her şeyi normal tutmak için mücadele ederken çok eğlenecek.” — Try Hard Guides – 90/100

“Anomaly Agent, harika bir hikayeye ve eğlenceli mekaniklere sahip benzersiz bir dövüş oyunudur. Herkesin Ajan 70 olmayı deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum.” — GameGrin – 90/100

“Anomaly Agent baştan sona bir isyandır. Sizi yavaş yavaş zorluyor ve hızlı aksiyon-platform ve dövüşe zorlu ama adil bir yaklaşım sunuyor. Harekette akıcılığa sahip olmak, oyuncunun gerçekleştirdiği her türlü eylemde oyun akışının sorunsuz olmasını sağlar ve hiçbir aşama hoş karşılanmaz. Bölgeden bölgeye farklı türden dövüş ve platformların sergilenmesi, her şeyin taze kalmasına da yardımcı oluyor. Görsel olarak, 80’leri anımsatma hedefine ulaşırken, o dönemde mümkün olmayan ışık efektlerini de içeriyor; film müziği, ihtiyaç duyulduğunda ruh halini değiştirmek için tatmin edici bir synth ve rock karışımı sunuyor. Hızlı heyecan arayan herkes Anomaly Agent’a göz atmalı.” — Hardcore Gamer – 80/100

“Anomaly Agent, platform oluşturmayı ve dövüşü bir bilim kurgu anlatısında birleştiren kısa ve öz bir oyun deneyimi sunuyor. Ajan 70 olarak oyuncular, hem strateji hem de beceri gerektiren zorluklarla karşılaşarak küresel anormallikleri ele alıyor. Oyun hikayesini, dövüşünü ve platform unsurlarını etkili bir şekilde dengeliyor. Ancak tekrarlayan boss dövüşleri ve basit bir yükseltme sistemi şüphelidir. Bu sorunlara rağmen tasarımı ve mekaniği, tekrar oynanabilirliği teşvik edecek yeterli derinliğe sahip, onu dikkate değer bir bağımsız oyun haline getiriyor.” — Noisy Pixel – 70/100