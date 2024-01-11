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Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent Xbox da ön siparişe açıldı. Oyunun Xbox fiyatı indirimli şekilde 126,43 TL olarak belirlendi. Oyun, Steam’de de 24 Ocak 2024’te çıkacak.

Yerli yapım aksiyon platform oyunu Anomaly Agent, 2023 yılında demosu ile gündeme gelmiş ve oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti. GIST 2023’te de demosu ile yer alan ve oyuncuların ilgisini çeken oyunun hem PC hem de konsollar için çıkış yapacağını belirtebiliriz. Steam’e 24 Ocak itibariyle gelecek diğer platformlar için de ön satışa çıktı. Anomaly Agent Xbox da ön siparişe 126,43 TL’den açıldı; işte detaylar…

Anomaly Agent Xbox da Ön Siparişe Açıldı, Steam’de de 24 Ocak 2024’te Çıkacak

Ünlü Youtuber ve oyun eleştirmeni Enis Kirazoğlu, kurduğu Phew Phew Games isimli oyun stüdyosu ile Anomaly Agent adlı piksel grafikli aksiyon macera oyununu geliştirdi. Oyun, Phew Phew Games tarafından 2024 itibariyle; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için çıkış yapacak.

Oyunun Xbox için ön siparişi dün itibariyle açıldı. Normal fiyatı 148,75 TL olarak belirlenen oyunun indirimle 126,43 TL’den sipariş edilebilecek. Anomaly Agent Steam’de de “istek listesine” eklenebilir durumda. Ancak henüz oyunun Steam fiyatı belli olmamış durumda.

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Oyuncular Heyecanla Bekliyor: Anomaly Agent Yorumları

Yıllardır pek çok oyunu eleştiren ve oyun sektöründe hemen hemen herkes tarafından tanınan Enis Kirazoğlu’nun kurduğu Phew Phew Games tarafından geliştirilen Anomaly Agent’ın çıkış yapacak olması, gamerları bir hayli heyecanlandırmış durumda. İşte oyuncuların Anomaly Agent hakkında görüşlerini dile getiren sosyal medya paylaşımlarından bazıları:

“Oyunun demosunu oynadım geçtiğimiz yıl. Beğendiğimi söyleyebilirim ancak fiyatı biraz pahalı geldi. Dolar bazında düşününce 4 dolara tekabül ediyor ve uygun gibi görünse de, Türk oyuncular için bir miktar pahalı diyebiliriz.”

“Enis Kirazoğlu’nun popülerliği ile iyi satış rakamlarına ulaşmasını bekliyorum Anomaly Agent’ın. Eğer Steam tarafından güzel reklamı yapılırsa global oyun sektöründe de bir şansı olabilir. Bakalım, dikkatle takipteyim.”

“Muhtemelen Epic Games tarafından çok daha uygun fiyata verilecektir. En azından ilk etapta 100 TL’nin altında bir ücretle özellikle Türkiye piyasası için çıkış yapması ideal olur düşüncesindeyim.”

“Demosunu beğendiğim bir oyun. 126 TL de gayet uygun. Artık bir öğün yemek parası bile değil çoğu zaman. O nedenle düşünmeden Anomaly Agent Xbox da yayınlanır yayınlanmaz alacağım, piyasaya sürülmesini bekliyorum.”