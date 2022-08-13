Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayarlar hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Özellikle internetin her eve giriş sağlamasıyla olmasıyla beraber birçok kolaylık insan hayatına entegre oldu. Yanımızda birisi yokken bile uzaklarda bilgisayarlara erişim sağlayabiliriz. Bu avantajı bizlere AnyDesk sağlar. Bugünkü yazımızda sizlere AnyDesk nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevabının vereceğiz.

İnsanlar birbirlerine ne kadar uzak olsa da, bir şekilde iletişimlerini devam ettiriyorlar. Özellikle sizin veya arkadaşınızın bilgisayarında herhangi bir sorun varsa ve yalnızca o arkadaşınız çözebiliyorsa, AnyDesk sizin yardımınıza koşacaktır. AnyDesk, üzerinden uzakta bilgisayarlara güvenli ve kolay bir biçimde erişim sağlayabilir, bağlandığınız bilgisayardaki çoğu şeye erişim sağlayabilirsiniz.

Anlattığımız olay çoğu kişiye göre tehlikeli ve güvensiz olarak görülebilir. Bunun ana sebebi kişisel bilgisayarınızın kontrolünü tamamen bir başka kullanıcıya devretmenizdir. AnyDesk uygulamasında durum bundan tamamen farklı çünkü erişim hakkını veren kişi, istediği zaman erişim hakkını kesebilir ayrıca erişim sağlayan kişinin görevleri kısıtlayabilir. AnyDesk’i kullanmanız için tek gerekli olan bir internet bağlantısıdır.

AnyDesk Nasıl Kullanılır?

AnyDesk programını bilgisayarınıza yükleyin.

Erişim sağlamak istediğiniz bilgisayarın numarasını yazın ve ardından istek gönderin.

Erişim için karşı taraftan onay gelmesini bekleyin.

Onaylanma sağlandıktan sonra erişim hakkınız bağlayacaktır.

İşlerimin bittikten sonra “bağlantıyı kes” ile beraber bağlantıyı kolaylıkla kesebilirsiniz.

AnyDesk İle Beraber Kullanabileceğiniz Özellikler Nelerdir?

AnyDesk ile beraber bilgisayarlardan oluşan ağı kontrol edebilirsiniz.

En çok erişilen cihazları kontrol edebilirsiniz.

Son erişim sağlanan cihazları görüntüleyebilirsiniz.

AnyDesk ile beraber erişim sağladığınız kişiyle yazılı sohbet edebilirsiniz.

Çizim yapabilirsiniz.

Erişim sağlayan kullanıcının yapacaklarını sınırlandırabilirsiniz.

AnyDesk Katılımcısı Nasıl Sınırlandırırsınız?

AnyDesk üzerinde bağlantı gerçekleştirirken her ne kadar sizin güvenliğiniz doğrultusunda olsa da, erişim sağlayan kişinin görmesini istemediğiniz kişisel dosyalarınız mevcut. Bu gibi durumlarda istediğiniz gibi erişim sağlayan kişinin bağlantısını sınırlandırabilirsiniz.

AnyDesk üzerinde yer alan ekran ile beraber oldukça kolay bir biçimde erişim sağlayan kişilerin neleri görebileceğini kontrol edebilirsiniz. Özellikle birçok kişi bağlantı sağlanırken, mikrofon ve kamera gibi öğelerin kısıtlanmasını öneriyor.

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