Oyuncu monitörü, oyun tutkunları için büyük önem arz ediyor ve dolayısıyla bu pazara üreticiler tarafından büyük yatırım yapılıyor. Tayvan merkezli bir şirket olan AOC da bu alanda rekabette ben de varım diyen firmalardan biri. Oyuncuların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip bir monitör üreten AOC yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Monitör, 27 inç, QHD çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı gibi üstün özelliklere sahip.

AOC Yeni Oyuncu Monitörü Özellikleri!

Oyuncu monitörü atın almak isteyenlerin dikkatini çekecek donanıma ve özelliklere sahip olan AOC yeni oyuncu monitörünün tanıtımı Çin’de gerçekleşti. Kullanıcıyı fiyat performans bakımından tatmin edeceği düşünülen AOC Q27G10E oyuncu monitörü 27 inç büyüklüğünde. Monitörün paneli sürükleyici bir oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış. Adaptive Sync teknolojisiyle üretilmiş olan 27” IPS monitörün özelliklerine bakalım…

IPS teknolojisinin kullanıldığı AOC Q27G10E oyuncu monitörü 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranına sahip. Tepki süresi 1 ms GtG olan monitörün görüş açısı 178 derece. Maksimumda 2560 x 1440 180Hz çözünürlük seviyesine erişebilen monitör, sRGB renk gamının tamamını kapsamakta. Yani AOC Q27G10E 1,07 milyar renk desteği barındırıyor ve bununla birlikte ortalama olarak ΔE<2 kalibrasyonla renk doğruluğu sunmakta. Oyunlarda ren büyük önem arz ediyor ve dolayısıyla monitörün bu özellikleri oyuncuyu cezp ediyor.

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Bunların yanı sıra AOC oyun monitörü Adaptive Sync teknolojisine sahip. Bu sayede ekran yırtılmasının önüne geçilmiş oluyor. Bununla birlikte HDR özelliği de bulunan bu monitör, kullanıcıya daha derin siyahlar ve parlak beyazlar sunuyor. AOC yeni oyuncu monitöründe VESA desteği de bulunuyor. Ayrıca 2 adet HDMI 2.0 (HDR), DP 1.4 (HDR) ve ses çıkışı ara yüzleri de mevcut.

Markanın yeni oyuncu monitörü FPS ve RTS modlarına sahip. Bu özellikler, özellikle nişancı oyunlarında büyük kolaylık sağlıyor. Bahse konu oyunlarda bu özellikler sayesinde nişancının düşmanı görmesi ve nişan alması oldukça kolaylaşıyor. MBR teknolojisi yani hareket bulanıklığı azaltma, FPS sayacı ve G-Menü ayar yazılımı ile geliyor.

AOC Oyuncu Monitörü Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

AOC Q27G10E şu anda şirketin Çin sitesinde listelenmekte. Fakat bununla birlikte monitörün çıkış tarihi ya da fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ürünün özelliklerini inceleyen oyun severler ise monitörü ilgiyle bekliyor.