Apex Legends Mobile, 4.8 Milyon Dolarlık Hasılat Yaptı

Respawn Entertainment, merakla beklenen Apex Legends Mobile‘ı birkaç gün önce piyasaya sürmüştü. Ve bu oyun, bu kısa süre içinde; 4.8 milyon dolar kullanıcı harcaması getirdiği için şimdiden bir başarı elde ediyor.

Apex Legends‘ın mobil, popüler PC oyununun Android/iOS sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Farklı yeteneklere sahip benzersiz karakterlere sahip battle royale tarzı bir oyun. Bu oyun ilk olarak 17 Mayıs 2022’de piyasaya çıktı ve Beta’sı bir süredir sınırlı bölgelerde yayındaydı.

Ancak lansmanından sadece bir hafta sonra; mobil oyun sadece bir haftada 4,8 milyon dolar gelir elde etti ve gelirin çoğu silahlar; efsane görünümleri, savaş bileti ve daha fazlası gibi kozmetik ürünler için oyun içi satın alımlardan geldi.

Özellikle, Apex Legends Mobile’ın 60’tan fazla ülkede de en çok indirilen oyun haline geldiğini daha önce bildirmiştik. En son haberler, oyuncunun oyundaki harcama tahminini paylaşan, bilinen analitik tabanlı şirket Sensor Tower’dan geldi. Ayrıca, oyuncular oyunda 2,1 milyon dolar harcadıklarından ve toplam gelirin yüzde 44’ünü oluşturduğundan; ABD ilk sırada yer alarak oyuncu harcamalarının bölgeye göre dağılımını sundu.