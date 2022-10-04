Apex Legends Mobile: Telefon savaşını kazanmanıza yardımcı olacak 5 ipucu

Apex Legends Mobile kısa bir süredir piyasada ve şimdiden dünyayı kasıp kavuruyor. Oyun, büyük ölçüde taktiklere ve karmaşık sistemlerin bilgisine dayanır; bu, oyunda yeniyseniz göz korkutucu görünebilir. Oynamaya başladığınızda, Apex Legends Mobile alışmak için yeterince kolaydır ve zaferi garantilemek için bu beş Apex Legends Mobile ipucunu izleyerek kendinize bir başlangıç yapabilirsiniz.

Hareket sisteminde ustalaşın

Titanfall 1 ve 2’de oluşturulan Respawn hareket sistemi efsanevidir ve geliştiricilerin onu Apex Legends Mobile’a getirmesi şaşırtıcı değildir. Crouch kayması yeni bir oyun mekaniği değil, ancak Apex’teki uygulaması benzersizdir. Atış poligonuna girmek için zaman ayırın ve onunla deneyler yapın, slaytlardan önce veya sonra atlamalar yapın.

İpucu: Pathfinder olarak oynuyorsanız, taktiğini yere fırlatın ve hız artışı için bir kayma ile sonlandırın. Bu pratik gerektirir, ancak harekette ustalaştığınız zaman düşmanları kolayca alt edeceksiniz.

Her silahı tanıyın

Apex’te seçilebilecek çok sayıda silah var ve hepimizin favorileri var. Ama sevmediğin silahları görmezden gelmesen daha iyi olur. Bu bir savaş oyunu ve maçın başında sevmediğiniz bir silahla mahsur kalma olasılığınız yüksek.

Atış poligonuna gidin ve nasıl performans gösterdiğini iyi hissedene kadar her silahla pratik yapın. Ekler olmadan başlayın ve karmaşıklıklarını öğrenebilmeniz için onları en üst düzeye çıkararak geliştirin.

Sadece bakım paketlerinden yağmalanabilen kırmızı silahlara özellikle dikkat edin. Bu güçlü silahlar sınırlı cephane ile gelir ve tuhaflıklarını bir dövüşün ortasında olmaktansa atış menzilinin düşük basınçlı ortamında öğrenmek en iyisidir.

Daha büyük sağlık ürünlerine öncelik verin

Apex Mobile’da beş sağlık öğesi vardır. Şırıngalar, Medkit’ler, Kalkan Hücreleri, Kalkan Piller ve Pheonix Kiti. Şırınga ve Kalkan Hücresi hızlı bir şekilde kullanılabilir ve bir envanter yuvasında dördü tutabilirsiniz. Dezavantajı, yalnızca küçük miktarlarda sağlık veya kalkan yenilemeleri ve bir dövüşte mümkün olduğunca çabuk %100’e ulaşmak istemenizdir.

Yanınızda biraz Medkit ve Shield Pil bulundurduğunuzdan emin olun. Kullanımları daha uzun sürer ve yuva başına yalnızca iki tane taşıyabilirsiniz, ancak sağlığı ve kalkanları tamamen geri yüklerler ve sonuçta aynı şeyi elde etmek için birden fazla Hücre veya Şırınga kullanmaktan daha hızlıdırlar.

Pheonix Kit’in kullanımı en uzun sürer ve her yuvada yalnızca bir tane taşıyabilirsiniz. Buna rağmen, bir tanesini doğru zamanda kullanmak, tek seferde sağlığı ve kalkanları tamamen şarj ettiği için günü kurtarabilir.

Şifa ile taktik olun. Kalkanlarınız yalnızca %75’e düşmüşse, maksimuma geri dönmek için bir Hücre kullanmak iyidir, ancak bir dövüşte bundan daha düşükseniz, Pil kullanmak daha iyi bir hamledir.

Ping sistemini kullanın

Apex Mobile’daki ping sistemi, oyunun PC versiyonunda bulacağınız ile karşılaştırıldığında sınırlıdır, ancak yine de onu kullanmak önemlidir. Haritada bir yeri işaret ederken ping düğmesine dokunmak, ekibinize oraya taşınmayı düşündüğünüzü söyleyecektir. Bu düğme bağlamsal olarak farkındadır, bu nedenle bir ganimeti veya bir malzeme kutusunu işaret ederken ona dokunmak, ekibinize neye baktığınızı söyler ve onlara onu yakalama fırsatı verir. Ping atarken, el sallayan bir kişiye benzeyen bir sembol arayın. Bu, bir takım arkadaşınızın baktığınız öğeyi kullanabileceğini gösterir.

Düşman etkinliğini gördüğünüzü düşünüyorsanız ancak düşmanı göremiyorsanız, ping düğmesini basılı tutun ve etkinlik düğmesini seçin. Artık ekibiniz, o konumda başka bir manga olduğuna inandığınızı ve çatışmaya hazır olabileceğini biliyor.

Yeteneklerinde ustalaş

Her efsanenin benzersiz yetenekleri vardır ve bunların nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilmek çok önemlidir. Pathfinder’ın taktik yeteneği, bir kanca üzerinde haritanın etrafında dönmenize izin verir, ancak daha fazlası var. Sadece kısa bir mesafe seyahat ederseniz, bekleme süresi uzun bir mesafe kat ettiğinizden daha kısa olacaktır. Dikkate alınması gereken başka bir şey de, tarama işaretçilerinin, Pathfinder’ın tüm yeteneklerinin bekleme süresini kalıcı olarak azaltacağıdır.

Yeteneklerin nasıl çalıştığını bilmenin yanı sıra, onları ne zaman kullanacağını bilmek de önemlidir. Bangalore, ekibinize kolayca zarar verebilecek sis bombaları atabilir. Sayıca azsanız ve ekibinizin geri çekilmesi gerekiyorsa, dumanı örtmek sağlam bir taktiktir. Bölüğünüz düşmanlara ateş ediyorsa, her şeyi dumanla karartmak ve hedefini bozmak kötü bir taktiktir.

Yeteneklerinizin sadece kendinizi değil manganızı nasıl etkileyeceğini düşünün ve atış poligonunda onlarla pratik yapmak için zaman ayırın. Takımınız için bir değer olmak istiyorsunuz, bir zarar değil.

Pratik, pratik, pratik

Atış poligonu oyundaki en heyecan verici alan olmayabilir, ancak orada biraz zaman harcamak becerilerinizi geliştirmek için uzun vadede işe yarayacaktır. Bu ipuçlarını aklınızda bulundurun ve yakında düşman mangalarını geride bırakacak, kazançları yakalayacak ve Apex Legends Mobile’ın neden battle royale türünün geri kalanını geride bıraktığını göreceksiniz.

Apex Legends Mobile Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir