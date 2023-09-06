APN nedir ve nasıl değiştirilir?

APN veya Erişim Noktası Adı, mobil ağ servis sağlayıcınız ile genel internet arasında bir ağ geçididir. Her mobil operatörün, SIM kartınızı takar takmaz telefonunuzda otomatik olarak yapılandırılan benzersiz bir APN’si vardır. Mobil şebeke operatörünüz güvenli bir ağ geçidine bağlanmak, cihazınıza bir IP adresi atamak ve internete bağlamak için APN ayarlarını kullanır.

Çoğu zaman kullanıcıların cihazlarının APN ayarlarına müdahale etmeleri gerekmez. Ancak cihazınız kalitesiz bir ağ bağlantısı veya yavaş ağ hızları alıyorsa, bu sorunları çözmek için uygun fiyatlı Android akıllı telefonlardan iPhone’lara kadar her akıllı telefonda APN ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu kılavuz APN’nin ne olduğunu ve telefonunuzdaki ağ sorunlarını çözmek için nasıl özelleştirebileceğinizi açıklamaktadır.

APN akıllı telefonunuzun ağ işlevleri için neden çok önemlidir?

APN, IP adreslerinin seçimini kolaylaştırdığı, uygun güvenlik önlemlerini uyguladığı ve cihazınızın operatöre özgü ağ gereksinimlerine uymasını sağladığı için önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, doğru APN yapılandırması olmadan cihazınız genel internete güvenli bir bağlantı oluşturamaz ve mobil verilere erişemezsiniz.

APN ayarlarını değiştirmeniz gerekmez, çünkü cihazınız çoğu zaman SIM kartı takar takmaz (veya eSIM’i etkinleştirdiğinizde) bu ayarları otomatik olarak oluşturur. Operatör kilitli bir cihaz satın alırsanız, telefonunuzdaki APN ayarlarını değiştirememeniz mümkündür.

Ancak APN ayarlarınız kilitli değilse, APN ayarlarını değiştirmenin sizin için yararlı olabileceği durumlar olabilir. Örneğin, yurt dışına seyahat ediyorsanız veya telefonunuzun operatörünü değiştiriyorsanız, bazen doğru APN ayarları cihazınızda bağlantı noktası olmayabilir. Bu durumda cihazınız mobil internet verisi alamayacaktır. Bu gibi durumlarda, sorunu hafifletmek için doğru APN ayarlarını manuel olarak girebilirsiniz.

APN ayarı terminolojilerini anlama

Akıllı telefonunuzda APN ayarlarını değiştirdiğinizde, birkaç alan içeren bir sayfa göreceksiniz. İşte anlamanız gereken bazı terimler:

İsim (Name): Mobil operatörün adı.

Mobil operatörün adı. APN: Buraya MNO (mobil ağ operatörü) APN adresinizi girersiniz. Örneğin, cep telefonunuz T-Mobile’da ise fast.t-mobile.com adresini gireceksiniz.

Buraya MNO (mobil ağ operatörü) APN adresinizi girersiniz. Örneğin, cep telefonunuz T-Mobile’da ise fast.t-mobile.com adresini gireceksiniz. Proxy: Proxy, bir proxy sunucusunun adresini belirten isteğe bağlı bir alandır. Genellikle bu alan boş bırakılır. Ancak, mobil ağınızı özel sunucular üzerinden yönlendirmek için özel bir proxy girebilirsiniz.

Proxy, bir proxy sunucusunun adresini belirten isteğe bağlı bir alandır. Genellikle bu alan boş bırakılır. Ancak, mobil ağınızı özel sunucular üzerinden yönlendirmek için özel bir proxy girebilirsiniz. MMSC: Multimedya Mesajlaşma Servis Merkezi ayarları MMS mesajları göndermenizi sağlar. Ancak, RCS mesajlaşma SMS ve MMS hizmetlerinin yerini aldığından, bu yakın gelecekte gereksiz hale gelebilir.

Multimedya Mesajlaşma Servis Merkezi ayarları MMS mesajları göndermenizi sağlar. Ancak, RCS mesajlaşma SMS ve MMS hizmetlerinin yerini aldığından, bu yakın gelecekte gereksiz hale gelebilir. MCC ve MNC: Mobil Ülke Kodu ve Mobil Ağ Kodu, bir mobil ağ operatörünü tanımlamak için birlikte kullanılır.

Telefonunuzdaki APN ayarlarını değiştirmek için doğru APN ayarlarını bulmanız gerekir. Mobil operatörünüzün APN ayarlarını web sitesinde bulabilirsiniz.

Android akıllı telefonunuzda APN ayarları nasıl değiştirilir?

Artık mobil ağ sağlayıcınız için APN ayarlarını nasıl bulacağınızı bildiğinize göre, Android akıllı telefonunuzda APN ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi görelim. Biz bir Samsung cihaz kullanıyoruz, bu nedenle Samsung olmayan bir Android akıllı telefon kullanıyorsanız adımlar biraz değişebilir.

Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını başlatın ve Bağlantılar ayarlarını açın. Mobil Ağlar ayarlarına dokunun. Açmak için Erişim Noktası Adları ayarına dokunun. Bu sayfada mevcut APN ayarlarınızı göreceksiniz. Özel bir APN eklemek için sağ üst köşedeki Ekle düğmesine dokunun. Özel APN ayarlarını girin ve değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki üç noktalı menüyü kullanın.

iPhone’da APN ayarları nasıl değiştirilir?

Mobil operatörünüz izin veriyorsa, aşağıdaki adımları kullanarak iPhone’unuzdaki APN ayarlarını değiştirebilirsiniz.

iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını başlatın ve Hücresel’e dokunun. Hücresel Veri Ağı öğesine dokunun ve APN ayarlarını girin.

Eski iPhone’larda APN ayarlarını Ayarlar > Mobil > Mobil Veri Ağı veya Ayarlar > Mobil Veri > Mobil Veri Seçenekleri > Mobil Veri Ağı bölümüne giderek bulabilirsiniz.

Cihazınız bu yolları izleyerek APN ayarlarını göstermiyorsa şebeke sağlayıcınıza başvurun.

Yüksek mobil veri hızlarının keyfini çıkarın ve ağ sorunlarını giderin

APN, akıllı telefonunuzun genel internete bağlanmasını sağlayan gerekli bir özelliktir. Çoğu zaman sorunsuz çalışır ve buna dikkat etmeniz gerekmez. Ancak, bağlantı sorunları ve düşük internet hızı yaşıyorsanız, kontrol etmeye değer olabilir.

Bu kılavuzun APN’yi anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.