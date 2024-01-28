Apollo Justice Ace Attorney Trilogy İnceleme Puanları ve Yorumları

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2024 yılının yeni oyunlarından olan Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, 25 Ocak itibariyle piyasaya sürüldü. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyuna dair incelemeler ise son derece olumlu. Macera, anime ve dedektiflik türlerindeki oyun, hali hazırda Steam üzerinden 37,5 dolar fiyatla satılmakta. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy inceleme puanları ve yorumları ne durumda, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy İnceleme Puanları

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy inceleme puanları şu şekilde oldu:

Eurogamer Germany 100/100

Hardcore Gamer 90/100

GGRecon 90/100

Nintenduo 81/100

Metro GameCentral 80/100

PC Games 80/100

GameGrin 75/100

PC için ortalama puan 76/100

XBOX için ortalama puan 83/100

Nintendo Switch için ortalama puan 84/100

PS4 için ortalama puan 81/100

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Apollo Justice Ace Attorney Trilogy Yorumları

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyuna dair incelemelerden gelen yorumlar şu şekilde:

“Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, her bir oyunu yeniden düzenlemek için gösterilen çabadan çok, sunulan içeriğin kalitesi ve miktarı sayesinde başarılı olan bir derleme oyunudur. Bununla birlikte, bu, serinin emektarları için bu klasikleri yeniden ziyaret etmenin harika bir yolu olduğu kadar, bu yeniden yayınları takip edenler için şimdiye kadar yayınlanan tüm ana girişleri nihayet yakalamak için de güzel bir yol. Elbette bu, yakın gelecekte yeni bir Ace Attorney oyunu alacağımız anlamına geliyor, değil mi?” — ZTGD 85/100

“Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, serideki en ihtilaflı girişlerden bazılarını estetikte gerekli bazı iyileştirmelerle birlikte getiriyor. Kusurlarını iyileştirmek için fazla bir şey yapmasa da, bu oyunların her birini deneyimlemenin ve orijinal Ace Attorney üçlemesinin hikayesindeki sonraki bölümleri yeniden yaşamanın kesin yolu.” — Wccftech 80/100

“Ace Attorney, adaletsizlik karşısında cinayet planlarını ve umutsuzluğu cılız isimler ve doğaüstü şeylerle dengeleyen ilginç bir oyun. Tonlardaki bu çatışmaya rağmen anlatımı ve karakter yazımı her girişi taşıyacak kadar güçlü ve bu koleksiyonu Phoenix Wright’ın orijinal üçlemesinin değerli bir devamı haline getiriyor. Bu belirli oyunları modern platformlara getirmek başlı başına değerli bir çabadır, ancak Apollo Justice, zaman ayırmaya değer bir deneyim üretmek için beklenenin üzerine geçmiş.” — TheGamer 80/100

“Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, tüm serideki en çeşitli ve tuhaf vakalardan bazılarının harika bir koleksiyonunu, fanatik hayranlar için bonuslar ve birçok yaşam kalitesi iyileştirmesiyle tamamlıyor. Bu, gizemli hayranların kaçıramayacağı bir koleksiyon.” — Video Chums 81/100

Oyuncuların Yorumları da Olumlu!

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy hakkında inceleme yayımlayan oyun sektörünün önemli medya paydaşlarının yanı sıra, oyunun gamerlar tarafından da beğenildiğini söyleyebiliriz. Zira Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, Steam üzerinden şimdiye kadar aldığı incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başarmış durumda.