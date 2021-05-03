Apple, 2023’te Katlanabilir Akıllı Telefon Sunabilir!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, en son karşımıza yeni iPhone 12 serisiyle çıkmıştı. Bu serinin bir önceki iPhone 11 serisinden çok büyük farklılıkları yoktu. Şirket yeni serisinde işlemci ve diğer bazı küçük detaylarla yenilik sunmuştu. Ancak bugün Apple‘ın sağlam bir analisti olan Ming-Chi Kuo, şirketin 2023 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonunu sunacağını ifade ediyor.

Apple‘ın Cupertino merkezinin üreteceği bu yeni katlanabilir modelin, yeni bir iPhone serisi olacağı bildiriliyor. Tabi Kuo, yaptığı bu açıklamada yeni katlanabilir iPhone modelinin bazı teknik detaylarını da gün yüzüne çıkardı.

Yeni katlanabilir modelin ekranı tam açıldığında 8 inç boyutunda QHD+ çözünürlüğünde olacak. Ayrıca şirketin bu ekranı üretmek için yine Samsung‘a giderek TPK tarafından geliştirilen gümüş nanotel dokunmatik ekran teknolojisini kullanacağı ve ondan tedarik edeceği söyleniyor. Bununla birlikte Kuo, yeni katlanabilir modelin satışlarının 15 ile 20 milyon arası olabileceğini düşünüyor.

Kuo, sadece Apple‘ın bu katlanabilir akıllı telefon yarışına girmediğini aynı zamanda Çin merkezli Oppo, Vivo, Honor ve Xiaomi‘ninde bu yarışta rakip olacağını tahmin ediyor. Eğer Çin’li üreticilerde bu yarışa dahil olursa akıllı telefon pazarı yeni bir yola girerek büyük bir rekabete doğru adım adım ilerleyecek.

Ancak tabi bu rapor sadece tahminlerden oluşuyor bu yüzden Apple dahil diğer üreticilerde bu yıl ve gelecek yıl üretimlerinde değişikliğe gidebilir veya gitmeyebilir. Bunu zamanla göreceğiz.