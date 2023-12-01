Apple 2023’ün En İyi Oyunlarını ve Uygulamalarını Açıkladı

2023 App Store ödülleri sahiplerini buldu. App Store da yer alan yılın en iyi oyunları ve uygulamaları cihaz bazında ayrı ayrı seçildi. Örneğin, yılın en iyi iPhone oyunu Honkai: Star Rail olurken, yılın en iyi iPad oyunu ise Lost in Play oldu. Cepkolik okurları ile birlikte Apple 2023’ün en iyi oyunları ve uygulamaları seçimlerine göz atalım.

Apple 2023’ün En İyi Oyunları Belli Oldu

Apple Awards 2023 tamamlandı. Yılın en iyi oyunları şu şekilde tayin edildi:

2023 Yılın iPhone oyunu: Honkai: Star Rail

2023 Yılın iPad oyunu: Lost in Play

2023 Yılın Mac oyunu: Lies of P

2023 Yılın Apple Arcade oyunu: Hello Kitty Island Adventure

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Yılın En iyi iPhone Oyunu 2023 – Honkai: Star Rail

COGNOSPHERE PTE tarafından geliştirilen ve miHoYo tarafından yayınlanan taktiksel rol yapma roguelike oyunu, bu senenin en iyi iPhone oyunu seçildi. Bugüne kadar milyonlarca indirme alan oyun, oyuncuların değerlendirmelerinde de 4,6 yıldız ortalaması tutturmayı da başardı.

En iyi iPhone oyunu ödülünün yanı sıra “The Game En İyi Mobil Oyun Ödülü” gibi pek çok farklı ödüle de layık görülen yapım, App Store’un yanı sıra şu platformlarda da yer alıyor: PlayStation 5, Android (Google Play), iOS ve Microsoft Windows (PC).

Yılın En İyi iPad Oyunu 2023 – Lost in Play

Happy Juice Games tarafından geliştirilen ve Joystick Ventures tarafından yayınlanan bağımsız bulmaca macera oyunu Lost in Play, 2023 yılının en iyi iPad oyunu seçildi. App Store kullanıcıları tarafından 5 üzerinden 5 yıldız ortalama ile puanlanan oyunun milyonlarca oyuncuya ulaşması da bir diğer büyük başarısı.

2022 yılı ortasında; Android, Nintendo Switch, iOs, Microsoft Windows (PC) ve Klasik Mac OS için piyasaya sürülen yapım, Steam oyuncuları tarafından da çok beğenildi. Oyunun Steam fiyatı hali hazırda 19,99 dolar düzeyinde bulunuyor.

Yılın En İyi Mac Oyunu 2023 – Lies of P

NEOWIZ tarafından geliştirilen ve yakın geçmişte yayınlanan oyun, App Store editörlerince bu yılın en iyi Mac oyunu olarak seçildi. Aksiyon, rol yapma, dövüş oyunu Lies of P için “Souls-like türü” de denilebilir.

Steam üzerinden 35,99 dolarlık satışı fiyatı olan oyun, bugüne değin 20 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayarak, Mac kullanıcılarının yanı sıra diğer PC kullanıcılarının da büyük beğenisini kazandı.

Yılın En iyi Apple Arcade Oyunu 2023 – Hello Kitty Island Adventure

Sunblink Entertainment LLC tarafından geliştirilen ve 2023 yılının ortasında piyasa sürülen Hello Kitty Island Adventure, kısa sürede tutulan bir yapım oldu. 2023 yılının en iyi Apple Arcade oyunu seçilen yapımın hali hazırda yalnızca iOS ve Klasik Mac OS için var olduğunu belirtebiliriz.

Sevilen macera oyunu App Store üzerinden 4,7 yıldız ortalaması ile büyük bir beğeni kazanırken, milyonlarca indirmeye de ulaşmış durumda. Oyunun popülerliği her geçen gün artmaya da devam ediyor.

Apple 2023’ün En İyi Uygulamaları

2023 yılının en iyi oyunlarının yanı sıra en iyi uygulamalarını da seçen Apple’a göre bu yılın en iyi uygulamaları şu şekilde:

Yılın iPhone uygulaması: AllTrails

Yılın iPad uygulaması: Prêt-à-Template

Yılın Mac uygulaması: Photomator

Yılın Apple TV uygulaması: MUBI

Yılın Apple Watch uygulaması: SmartGym

Kaynak: https://www.apple.com/newsroom/2023/11/apple-unveils-app-store-award-winners-the-best-apps-and-games-of-2023/