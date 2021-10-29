Apple, ABD’de kullanıcı sadakati tablosunun zirvesinde

Apple, Amerika Birleşik Devletleri’nde her zaman güçlü bir konuma sahipti ve Tüketici Zekası Araştırma Ortakları’nın (CIRP) son raporu, iPhone kullanıcılarının %90’ından fazlasının markaya sadık kaldığını ortaya koydu. Karşılaştırma için, Samsung kullanıcılarının %70’inden azı aynı şirketten yeni bir telefon satın alıyor.

CIRP, bunun büyük bir kısmının Apple’ın iOS cihazları yapan tek şirket olduğu anlamına gelen dikey entegrasyon olduğuna dikkat çekti. Karşılaştırıldığında, Android kullanıcıları en sevdikleri özellikleri korurken bir üreticiden diğerine kolayca geçebilirler. Aslında Samsung yüzdesi oldukça yüksek çünkü Amerikalı müşterilerin çok çeşitli seçenekleri yok – neredeyse Çinli markaların hiçbiri ABD’de satmıyor, bu da LG ve Motorola‘nın eski güzel günlerdeki gibi bir grafikte görünmesine izin veriyor.

Veriler ayrıca Apple’ın son üç yılda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm akıllı telefon satışlarının %43’ünü oluşturduğunu ortaya koydu. Samsung’un %31‘ini ve LG‘nin %9‘unu oluşturduğunu söylüyor. (LG bildiğiniz üzere akıllı telefon üretim departmanını kapatmıştı).

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