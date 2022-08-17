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Apple Airpod Yerine Alınabilecek Muadil Kulaklıklar!

Günümüzde kulaklıkların yeri çok farklıdır, gelişen teknoloji ile hayatımıza giren teknolojik ürünler günden güne kendini geliştirmekte. Bu ürünler arasında en çok kullanılan Airpod oldukça yaygın görülen bir üründür.

Mustafa

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Apple Airpod Yerine Alınabilecek Muadil Kulaklıklar

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Günümüzde kulaklıkların yeri çok farklıdır, gelişen teknoloji ile hayatımıza giren teknolojik ürünler günden güne kendini geliştirmekte. Bu ürünler arasında en çok kullanılan Airpod oldukça yaygın görülen bir üründür. Yapılan araştırmaya göre Apple Airpod satışından rekor gelirler elde etmekte. Bugün ki yazımızda sizlere Apple Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisinde bulunacağız.

Özellikle son zamanlarda kablosuz kulaklıklar hayatımızda önemli yer alır oldu. Kablosuz olma avantajının birçok sebebi var bu sebepleri say say bitmez. Airpod bunların başında geliyor hem taşınması kolay hem de bir yolculuk sırasında veya bir iş yaparken oldukça avantajlı bir konumda, gelelim kulaklık önerilerine.

QCY T7

QCY T7

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan QCY T7 oldukça kullanışlı bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 son zamanlarda oldukça tercih edilen bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

Haylou T15 Gaming IPX5

Haylou T15 Gaming IPX5

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan Haylou T15 Gaming IPX5 kablosuz kulaklıklar arasında oldukça popüler bir konumda.

Philips TAT2205

Philips TAT2205

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan Philips TAT2205 oldukça şık görüşünü ve özellikleri ile kullanıcıların tercih ettiği bir kulaklıktır.

HolyHigh Bluetooth Kulaklık

HolyHigh Bluetooth Kulaklık

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan HolyHigh Bluetooth Kulaklık bütçesi ve rahat kullanılışı ile oldukça fazla tercih edilmekte.

JBL Tune 225 TWS

JBL Tune 225 TWS

Airpod yerine alınabilecek muadil kulaklıklar önerisini listesinde yerini alan JBL Tune 225 TWS oldukça fazla tercih edilmekte. JBL markasının da son zamanlarda yükselişte olduğunu belirtmekte fayda var.

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