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Apple AirPods Pro 2’da Bir Hata Meydana Geldi – Pil Değiştirin Diyor

Bazı kullanıcılar Find My uygulamasında pil değiştirme bildirimlerini tetikleyen bir hatadan şikayet ediyor. Bu hata, AirPods Pro kulaklıkların veya MagSafe Şarj Kutusunun pili azaldığında yakındaki cihazları etkiliyor.

Ayşen Sıla

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Apple, AirPods Pro 2 kablosuz kulaklıklarının merakla beklenen ikinci neslini kısa süre önce duyurmuştu. Ancak iPhone 14 serisine benzer şekilde, yeni işitme cihazlarının bile piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra hatalarla karşı karşıya olduğu görülüyor.

Bazı kullanıcılar Find My uygulamasında pil değiştirme bildirimlerini tetikleyen bir hatadan şikayet ediyor. Bu hata, AirPods Pro kulaklıkların veya MagSafe Şarj Kutusunun pili azaldığında yakındaki cihazları etkiliyor. AirPods Pro 2, Hassas Bulma ve hatta pil seviyelerini her zaman paylaşma için U1 çipinden gelişmiş Find My işleviyle geldi.

Bu nedenle, ikinci nesil AirPods Pro’daki bu yeni özelliğin bu yeni hatanın nedeni olması muhteme. Bildirime bakıldığında, kullanıcılardan “pilini yakında değiştirmeleri” isteniyor. Bununla birlikte, AirPods Pro’daki pilleri değiştirmek teknik olarak mümkün değil ve yalnızca cihazı şarj etmek yeterli.

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Özellikle, bildirimler, CR2032 pili neredeyse bittiğinde ve değiştirilmesi gerektiğinde AirTag için kullanılana benzer görünüyor. Yani Find My uygulamasının AirPods Pro 2’yi AirTag akıllı izleyici ile karıştırıyor olma ihtimali de var. Bu nedenle, kullanıcıların yeni ikinci nesil AirPods Pro sahiplerinin endişelenmelerine gerek yok. Umarız Apple bu hatayı kısa sürede çözer.

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