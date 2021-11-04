Bugün sabah saatlerinde Counterpoint Research şirketi, Avrupa’daki akıllı telefon pazarına ilişkin analizini yayınladı. Counterpoint Research, öğlen saatlerinde ise akıllı telefon piyasasının Amerika analizlerini yayınladı. Yayınlanan analizlerde Apple, ABD’de de lider durumda. En büyük kıtalardan birisi olan Amerika’da birçok akıllı telefon devi boy gösteriyor.

ABD vatandaşları, Apple ve Samsung telefonları kullanmayı tercih ediyorlar. Her geçen gün Apple ve Samsung‘un rakamları artıyor. ABD’de de pandemi boyunca akıllı telefonların satışı %1 oranda büyüdü.

Araştırma Direktörü Jeff Fieldhack, her geçen gün teknolojik ürünlerin pazarının büyüdüğü belirtti. Apple satış hacmini %9 artırırken, Samsung yıllık %18 artış kaydetti. Ancak Apple, hale lider konumda yer alıyor. Eylül ayında piyasaya sürülen Apple iPhone 13, 2021’in 3. çeyreğinde tüm satışların %17‘sine katkı sağladı. 2022 yılına girene kadar Apple hale lider devam edeceği tahmin ediliyor.

Samsung ise katlanabilir 2 telefonuyla piyasada varlık gösteriyor. Ayrıca Samsung, en uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A32 5G’yi piyasaya soktu. Samsung Galaxy A32 5G, satın alımda taksitlendirme yaparak alıcılara kolaylık sağlıyor. Motorola, ABD’de geçen seneye oranla büyüme kaydetti. Fakat Motorola, hâlâ Apple ve Samsung’un çok gerisinde yer alıyor. Özellikle Apple, Amerika’da lider konumda yer alıyor.

BLU, HMD ve Wiko gibi küçük markaların alt seviye pazarda bulunduğu için bu büyük devlerin yayında yer alamıyorlar. Ancak ABD’de iki dev yer alıyor, Apple ve Samsung. ABD’de de satılan her 10 telefondan 8’i Apple ya da Samsung markasına ait durumda.

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