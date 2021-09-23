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Apple iPhone 13 Serisi Satış Rekorları Kırıyor!

Şirket, ön sipariş verilen cihazları 24 Eylül'den itibaren göndermeye başlamayı planlamış olsa da, artık durum böyle değil. Yeni iPhone modellerine olan yüksek taleple birlikte Apple, yeni siparişlerin teslim tarihini Eylül ayının sonundan Ekim ayının sonuna kaydırdı.

Ayşen Sıla

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Birkaç gün önce Apple, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört model içeren yeni nesil iPhone 13 serisini resmen tanıttı. Tüm bu dört model için ön siparişler 17 Eylül’de başladı ve sevkiyatlar 24 Eylül’de başlayacak.

Şimdi yeni bir rapor, en yeni iPhone 13 serisinin Çin pazarında anında bir hit haline geldiğini ortaya koyuyor. Şirketin satışa çıktığı gün, beş milyondan fazla ön sipariş aldı.

İlginç bir şekilde, rakamlar yalnızca üçüncü taraf e-ticaret platformları tarafından alınan ön siparişlerdir ve Apple’ın doğrudan Çin’deki kendi çevrimiçi mağazasından aldığı ön siparişleri içermiyor. Ayrıca, geçen Cuma günü bu beş milyon ön siparişin yaklaşık üç milyonu yalnızca JD.com üzerinden yapıldı.

Web sitesi düzgün yüklenmediği için bazı müşteriler de Apple’ın Çin’deki resmi web sitesine erişmeye çalışırken sorunlarla karşılaşıyordu. Bazıları ayrıca Weibo’da Apple’ın web sitesinin kapalı olmasıyla ilgili hashtagler trend olmaya başladı.

Şirket, ön sipariş verilen cihazları 24 Eylül’den itibaren göndermeye başlamayı planlamış olsa da, artık durum böyle değil. Yeni iPhone modellerine olan yüksek taleple birlikte Apple, yeni siparişlerin teslim tarihini Eylül ayının sonundan Ekim ayının sonuna kaydırdı.

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KaynakScmp

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