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Apple Araba Anahtarı App Store’a Geliyor

Cemre Yılmaz

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Apple Araba Anahtarı özelliği 2020’de duyuruldu, ancak henüz önemli bir gelişme görmemiştik. Yalnızca birkaç araç Araba Anahtarı uygulamasını destekliyordu, ancak App Store’da yeni Araba Anahtarları Testleri uygulamasını görmek, Apple’ın uygulamayı daha geniş bir kullanıma sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Uygulamanın kendisi yalnızca MFi geliştiricileri ve araç üreticileri için tasarlandı. Bu özellik, test yeteneklerini geliştirmeyi, bağlantı, performans ve diğer temel gereksinimlerin yerinde olmasını sağlamayı amaçlıyor

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Uygulama, şimdilik App Store aramasından bulunamaz ve yalnızca bağlantıya sahip kişiler uygulamaya erişebilir. Doğal olarak yalnızca geliştiricilere ve üreticilere verilen bir oturum açma gerektirdiğinden indirmek mümkün değildir.

Geçmişte olduğu gibi uygulama bize Araba Anahtarı özelliğiyle ilgili herhangi bir ek bilgi vermiyor. Ancak bu gelişme, Apple’ın dijital araba anahtarı teknolojisini daha fazla modele getirmek için daha fazla üretici ve geliştiriciyle çalıştığını gösteriyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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